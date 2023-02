Nivelles lorgne vers la troisième place

Pour ce faire, les Aclots ne peuvent rien lâcher. Ils ont trois points de retard sur Anvers et le même nombre de victoires. L’écart ne peut donc pas se creuser.

Un déplacement à Puurs qui ne réussit pas

Nivelles se déplacera à Puurs ce samedi soir. "Puurs est un déplacement qui ne nous a pas réussi ces dernières années. La saison dernière, nous y avions joué un très mauvais match. Lorsque j’étais joueur à Nivelles, nous avions également perdu à Puurs qui n’a pourtant pas une salle difficile."

Puurs a une bonne équipe mais manque de banc. "Cela nous avait permis de gagner à l’aller. Nos adversaires ne pouvaient pas faire de changement dans les moments difficiles de la rencontre."

La blessure de Robbe Vandeweyer pourrait handicaper l’équipe visitée. "C’est leur meilleur joueur et sans doute le meilleur attaquant du championnat. Il est blessé à l’épaule mais continue à jouer. Il joue en réception mais va attaquer au centre et un central va attaquer à l’aile. Je dois encore analyser cela plus finement", poursuit Tim Van de Wielle.

Ce dernier ne pourra pas compter sur l’entièreté de son effectif. "Martin Lechien est toujours blessé. Il était blessé à la jambe gauche, il s’est maintenant fait mal au genou droit, qu’il a sans doute trop sollicité. Il doit faire de la kiné. Je ne suis pas certain non plus de pouvoir compter sur Jasper Molenberghs. Il est de garde comme médecin. Il va essayer de se faire remplacer mais il a des collègues malades."

Romain George évoluera au libero. "Il a prouvé lors de nos deux derniers matches que l’on pouvait compter sur lui. Nivelles pourra également s’appuyer sur Ugo Oger. Celui-ci a nettement élevé son niveau de jeu cette saison."