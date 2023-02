Médaillée d’argent aux LBFA, Elsa Ballas jongle entre athlétisme et rugby

Deux podiums que l’athlète de l’USBW espérait secrètement au moment de se lancer dans la compétition. "Vu les athlètes inscrites et les performances qu’elles avaient réalisées avant les championnats, je savais que j’avais une chance d’arriver sur le podium en toutes catégories. Mais il fallait encore pour cela sortir un bon lancer. D’habitude, je me plante toujours un peu sur le dernier essai, mais cette fois, c’est celui-là, avec un jet à 10 mètres 79, qui m’a permis d’aller chercher ces deux podiums. Je suis vraiment contente de ce résultat d’autant plus que ces derniers temps, j’ai beaucoup moins l’occasion de m’entrainer."

En effet, si ses études lui prennent déjà pas mal de temps, Elsa Ballas partage son temps libre entre l’athlétisme et le rugby. Affiliée à l’ASUB Waterloo, Elsa vit de sport et voue une passion toute particulière au lancer du javelot. Alors qu’elle peut s’aligner sur trois disciplines, que sont le lancer du poids, du javelot et du disque, pour lesquelles elle a des records personnels à 11 mètres au poids, 36 mètres au javelot et 33 mètres 51 au disque, elle espère pouvoir réaliser de belles performances aux championnats de Belgique universitaires, avant d’aider son club lors des interclubs en mai prochain. "J’ai commencé, il y a trois ans le rugby, et du coup j’ai moins de temps à consacrer à l’athlétisme. J’ai encore des échéances pour lesquelles j’espère faire de bons résultats. Ce sont les championnats de Belgique juniors et les championnats universitaires qui auront lieu fin mars. Si je regarde un peu plus loin, je sais que le fait que je combine les trois lancers peut m’aider à donner un coup de pouce à mon club lors des interclubs début mai, et j’adore les interclubs !"