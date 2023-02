Ligue A: Sixième saison à Waremme pour Roman Abinet

Il était déçu du 3-0 infligé à son équipe. "Si l’on excepte le premier set durant lequel nous avons toujours été derrière, j’estime que nous pouvions espérer mieux dans les deuxième et troisième sets dans lesquels nous avons mené de deux points au-delà des 20 points. Je suis content de mon match mais ce n’est pas le plus important. J’aurais préféré moins bien jouer et gagner la rencontre."

Éviter la neuvième place

Waremme aligne une très jeune équipe. "Du point de vue de l’expérience, il n’y avait pas photo entre nous et Guibertin. Nous avons une très jeune équipe. Cela a sans doute joué dans les fins de sets. Nous sommes aussi privés de Martin Lallemand dont la saison est terminée. Nous jouons avec seulement deux ailiers. Nous avons eu beaucoup de blessés cette saison. Comme opposite, je me suis retrouvé à devoir prendre la réception. Nous avons joué avec des centraux à l’aile. Malheureusement, ces blessures sont tombées lors de rencontres que nous pouvions gagner".

L’objectif pour Waremme sera d’éviter la neuvième place des challenges play-off qui se disputeront entre les trois derniers du classement. "Les septième et huitième à l’issue des challenges play-off joueront ensuite contre les cinquième et sixième des champions play-off. Les deux vainqueurs se rencontreront pour une place en coupe d’Europe."

Une septième saison à Waremme ?

Roman Abinet (31 ans) livre sa sixième saison à Waremme. "J’ai joué six ans à Guibertin, un an à Alost et maintenant six saisons à Waremme. Je me plais bien à Waremme. Je ne sais pas encore si j’y serai toujours la saison prochaine. On n’en a pas encore parlé avec le club. Cela ne dépend pas que de moi."

Son retour à Guibertin avait été évoqué en fin de la saison dernière. "Éric (Davaux) voulait une réponse rapide. Le club n’était pas encore certain de monter lorsqu’il m’a contacté. Je n’avais pas envie de jouer en ligue B. Avec Gil Hofmans, dont je connais les qualités, on risquait de se partager 50 % du temps de jeu. J’ai donc préféré poursuivre à Waremme qui voulait me garder."