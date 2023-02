Ligue A: Guibertin sera un peu à domicile à Louvain

Les Brabançons avaient raté le coche contre Louvain à domicile. "Nous avions mené 17-14 au deuxième set et 24-22 dans la troisième manche. Nous avons perdu les deux sets. Cela veut donc dire que nous pouvons prendre quelque chose si on fait mieux. Certes, c’est plus difficile en déplacement. Mais, dans l’équipe, nous avons pas mal d’anciens louvanistes. Ils connaissent la salle et ne seront pas désavantagés de jouer à Louvain", poursuit Wannes Rosiers.

Une semaine difficile pour Robin Foret

Niels Huysegoms, Jens Christiaens et Florian Malisse ont en effet défendu les couleurs de Louvain où ils seront un peu à domicile ce soir. Du côté de Robin Foret, auteur d’une bonne montée au service mercredi en fin de deuxième set, le joueur a connu un début de semaine difficile: "Mon grand-père est décédé. Il vivait en Provence, près du Mont-Ventoux. Je suis parti en France après le match dimanche dernier et je suis revenu mercredi à 7h du matin après avoir roulé de nuit", indique le joueur.