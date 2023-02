Les Waterlootois trônent en tête des classements

Les équipes A et B largement en tête

Ses prestations, il les met au profit de l’objectif du club. Les Waterlootois sont en tête en P1 avec neuf points d’avance sur Auderghem, deuxième et dix points sur Ottignies que Waterloo a difficilement battu 9-7 samedi dernier.

La montée de l’équipe B n’est pas le seul objectif de la saison pour les Waterlootois. "Nous voulons aussi monter en nationale 3 avec notre équipe de régionale. Avec les arrivées de Sébastien Destrebecq (B2) et Adrian Mataj (B6), venus suite à la disparition d’Anderlecht, nous avons la possibilité de jouer la montée avec les deux équipes. L’équipe A est également en tête."

Elle a battu nettement Basècles (12-4), samedi dernier. "Basècles a pourtant une bonne équipe avec un B2 et trois B4. On alignait trois B2 et un B6. Nos B2 étaient particulièrement en forme."

L’équipe A de Piranha Waterloo compte maintenant huit points d’avance sur Basècles, à sept journées de la fin du championnat. À moins d’une catastrophe, la montée est dans la poche.

Pas de transfert

Le club n’effectuera pas de transfert à l’issue de la saison. "L’objectif est de faire jouer nos jeunes dans l’équipe B. L’équipe A est armée pour disputer le championnat de nationale 3. Il y aura peut-être une arrivée ou deux, mais l’objectif est avant tout de garder tout le monde."

Les deux équipes premières jouent le samedi soir. "C’est une obligation lorsque l’on quitte le niveau provincial. Nous jouons à domicile avec quatre équipes le samedi et huit équipes le vendredi soir. Nous avons la possibilité d’aligner douze équipes simultanément dans la salle. Nous avons donc de la marge", indique Valentin Janssens.