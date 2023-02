Les filles de Chastre reçoivent OHL avec leur nouvelle gardienne Margaux Charlier qui découvre la D1

Notre interlocutrice est ravie d’avoir rejoint les XV Bonniers pour remédier au souci de gardiennes rencontré par le club depuis le début de la saison. "J’avais passé un test en août dernier lors d’un match amical contre Anderlecht. Ça s’était très bien passé et j’avais alors hésité à rejoindre le niveau supérieur. Je suis restée à Mont-St-Guibert mais j’ai finalement profité de quelques problèmes là-bas pour venir à Chastre."

Un gros changement pour celle qui évoluait sous la vareuse guibertine depuis 2015. "À l’époque, l’équipe n’avait pas de gardienne. Je n’avais pas peur de plonger et mon frère a commencé à m’entraîner après son boulot. À Chastre, je trouve ça assez dingue pour une équipe qui a zéro point d’être toujours aussi soudée et j’ai découvert une ambiance vraiment géniale."

Ses objectifs ? "Je n’imaginais pas qu’il y ait autant de différence entre la P1 et le niveau national. Je vais donc devoir travailler et, au niveau de l’équipe, il y a toujours moyen de gagner. À nous de bien prendre les matches car on les entame tous à 0-0."

OHL peut leur convenir

Duquenne, Nkada et Delikus seront indisponibles face à OHL B. "On sort d’une défaite dans le score mais on reste positif et on va essayer quelque chose ici en espérant être tout aussi concerné, indique le coach, Michaël Verstraelen. OHL nous avait convenu à l’aller où nous avions mené 1-2 avant qu’elles ne passent au-dessus car on n’avait pas de banc. On n’aura sans doute pas voix au chapitre au niveau de la possession et on avait pris deux goals sur leur jeu en profondeur dans l’axe, donc il va falloir mettre un système en place pour essayer de contrer ça."