Le Speedy Mont-Saint-Guibert, en demi-finale de la Coupe de Brabant comme au bon vieux temps…

Cette saison, malgré une équipe homogène et expérimentée, le Speedy (troisième) s’exporte difficilement. Dès lors qu’il franchit les limites du centre sportif Jean Moisse, Mont Saint-Guibert (3/8 en déplacement) perd de sa superbe. Maxime Lecat a une explication: "Le Canter paraît au-dessus du lot mais nous sommes la seule équipe à avoir battu les Schaerbeekois. Ils sont forts mais pas imbattables. Nos matchs en déplacement sont différents de ceux à la maison. Chez nous, on a toujours l’appui du public. On l’a encore vu mardi face aux Anciens 13. Il nous a portés. On a l’ambition d’aller le plus loin possible en Coupe et de jouer les play-off en championnat. On sait que deux matchs compliqués nous attendent en Coupe si on veut obtenir quelque chose."

Tandis que Braine-le-Château se déplace ce dimanche aux Anciens 13 dans le cadre du championnat, le Speedy sera bye. La demi-finale de la Coupe de Brabant devrait se jouer en une manche autour du 11 mars dans les installations de l’École Européenne. La date n’a pas été confirmée par le CP Brabant qui attend les noms des autres demi-finalistes. Mont-Saint-Guibert affrontera le vainqueur du duel U.A.A.E. – Royal IV Brussels qui se jouait hier soir.

Pour être complet, on signalera que le Rebond Ottignies (formation de P2) lutte également pour une place dans le dernier carré de la Coupe de Brabant. Le groupe de Thomas Thys (+5) affrontera mercredi prochain aux Coquerées la P1 de Uccle Europe, l’équipe en forme du moment avec neuf succès de rang.