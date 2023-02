GROS PLAN : Le Rebond Ottignies en habits de gala pour ses 50 ans - Nous avons rencontré sa fondatrice

Sébastien Dufour veut saluer le travail de celles et ceux qui ont fait du Rebond ce qu’il est devenu aujourd’hui. "On a eu le président fondateur Jean Demarteau épaulé par une forte personnalité Désiré Glibert. Brigitte Delisse a repris le flambeau pendant 20 ans. De nombreux bénévoles se sont succédé dans le comité, il y a eu un énorme travail de Michel Pâques. En fait, on avait envie de célébrer la très belle histoire d’un club avant-gardiste qui a démarré avec des dames en 1953 et s’est ouvert aux garçons en 2014."

Le Rebond compte aujourd’hui 312 affiliés, dont 142 filles. Le club, qui a modernisé et dynamisé son logo (avec une antilope), peut se targuer de produire de la formation de qualité dans un cadre familial. "On se sent privilégié de maintenir ce niveau de qualité grâce à l’esprit de famille. Tout le monde se côtoie et se connaît. Cela crée un sentiment d’appartenance. Beaucoup de familles sont impliquées naturellement dans la vie du club. On offre du basket de 5,5 à 50 ans et plus."

Un trio de directeurs techniques

Le club peut compter sur sept coachs qui ont le diplôme pour entraîner en seniors régionaux et sur un moniteur. "On a un suivi et un encadrement très forts. On a mis en place un trio de directeurs techniques qui font équipe avec nos coachs. Cette structure donne de la cohérence à l’ensemble", estime le président Dufour.

Le travail de formation et la qualité de celui-ci sont indissociables de l’évolution du Rebond, un club sain sportivement. "Le travail avait été mis en place avant nous", confie Olivier Mulaba, un des trois directeurs techniques avec Thomas Thys et Sarah Dochez. "C’est une continuité. On ne révolutionne pas l’identité du Rebond. On partage ses valeurs et on essaye de rendre le club pérenne, notamment en formant de jeunes coachs, qui ont un passé ou un présent de joueur au club. De façon générale, on a une belle synergie entre les coachs expérimentés et de jeunes formateurs."

Le principal club des Coquerées

Au plan financier, le Rebond compte à 70% sur les cotisations (de 325 à 360 €) pour équilibrer son budget, complété par du sponsoring privé et l’organisation d’événements. "On dispose de quatre terrains. Nous sommes le principal club qui utilise les Coquerées. On a de très bonnes relations avec la Ville. On n’est pas à plaindre mais on est à l’étroit et on doit refuser des inscriptions. On va essayer de trouver des solutions d’optimisation des espaces avec la Ville", conclut Sébastien Dufour.