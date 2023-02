Décès: avec le départ de Jean-Claude Pilet, le CS Biergeois perd plus que son président

C’était tout lui. Jean-Claude Pilet, un homme bon qui aimait ouvrir son cœur et donner de la voix, mais qui a surtout consacré sa vie à son amour du ballon rond et en particulier au CS Biergois où il aura cumulé toutes les fonctions et tout connu. Son club, c’était sa vie. Changer de série pour le bien de son équipe première, c’était lui. Faire en sorte que l’on puisse jouer malgré un terrain inondé, c’était encore lui. Organiser le challenge Didier Görller en mémoire d’un joueur défunt, c’était toujours lui. Et on en passe tellement l’homme était actif à force de cumuler toutes les casquettes car plus qu’un club de foot, le CS Biergeois, c’était Jean-Claude Pilet.

"Je ne saurais compter les soirées mémorables passées au club les soirs de victoires et même de défaites, les jeux que l’on faisait pour tenter d’avoir des bières gratuites, évoque avec beaucoup d’émotion Sébastien Goossens, présent au club depuis vingt ans et actuel entraîneur de l’équipe première. Jean-Claude était un personnage à part, au caractère très spécial, mais il avait un cœur en or. Il fallait le connaître pour l’apprécier mais son dévouement pour le club n’avait pas de limites."

D’où la grande question: que va devenir le CS Biergois sans Jean-Claude Pilet ? "Il faudra en tout cas se retourner assez vite car il faut que Bierges continue à vivre."

Stéphane Remi, qui a aussi été actif à Bierges de longues années, voit les choses autrement: "Jean-Claude tenait à son club, son nom était associé à celui de Bierges, il s’est accroché pour que Bierges continue à exister, il a toujours fait face aux projets de fusions et on vivait à Bierges comme dans un village gaulois avec un grand chef qui chantait et aimait faire la fête, fier de sa tribu. Il aura marqué l’histoire de Bierges jusqu’au bout et le club pourrait partir avec lui."

Stéphane ajoute: "Jean-Claude Pilet, c’était le Johnny Hallyday du football en Brabant wallon. On le pensait immortel mais le voilà qui s’en va. On n’a pas toujours été d’accord mais quelqu’un d’aussi dévoué pour son club et le cœur sous la main, cela ne se trouve plus aujourd’hui."

Une vie footeuse. Mais pas que…

Affilié au Royal Wavre Sports en 1961, Jean-Claude Pilet évoluait alors comme gardien de but. Il rejoint ensuite les clubs de Chastre, Gastuche puis Thorembais où il ne disputa qu’un match, comme… centre-avant. Déçu, il décida s’arrêter de jouer, fit son retour à Wavre comme entraîneur des jeunes et devint arbitre en 1968. Trente ans plus tard, Il reçut une plaquette fédérale avant de recevoir le titre de membre émérite de l’Union belge.

Entre-temps, il avait rejoint Bierges en octobre 1990. Il devient CQ du club en 1993 puis président en 2017.

Mais Jean-Claude Pilet, Limalois originaire de Bierges, s’est également fait connaître comme enseignant à l’athénée Maurice Carême de Wavre. Il aimait aussi sculpter. "Je ne comprends pas mes réalisations et chacun est libre de les comprendre comme il veut", n’hésitait-il pas à préciser. Auteur à ses heures, il rédigea aussi des recueils de poésie. "Pour me défouler, je me suis mis à écrire, souvent le soir et même tard dans la nuit", nous déclarait-il à l’époque.

"On perd un personnage incroyable, important dans le foot brabançon, ajoute Raymond Willems, président de la Ligue des clubs et également affilié au CS Biergeois. " C’est une grosse page du CS Biergeois qui se tourne avec le départ d’un homme qui se dévouait corps et âme pour son club. "