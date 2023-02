D3A ACFF: Braine-Mons, duel entre ex-Carolos Suray et Brogno

Olivier, Dante, parlons d’abord du sportif. Quelles sont vos attentes pour ce dimanche ?

Olivier Suray: Je vois ce match de deux façons. Tout d’abord de notre côté où nous jouons à domicile, sommes dans une situation un peu compliquée et devons prendre des points, que ce soit contre Mons ou n’importe quelle autre équipe. Nos concurrents directs ne jouant pas ce week-end, tout ce qu’on pourra prendre sera du bonus. Si nous perdons, notre situation restera identique. En face, Mons joue pour la tranche, ses adversaires attendent un faux pas et leurs supporters vont se déplacer en nombre. Au vu de leurs ambitions, des transferts réalisés et des budgets investis, la pression sera sur leurs épaules. À nous de créer l’exploit.

Dante Brogno: Je m’attends à un match engagé, avec beaucoup de duels. Nous avons envie de gagner pour continuer à avancer et eux voudront nous faire trébucher. Même si nous n’avons pas les mêmes raisons, l’objectif est identique. À mes joueurs d’afficher l’envie de bien faire et de respecter les consignes s’ils veulent aller au bout.

Ce match, c’est aussi un duel entre vous deux. Spécial ?

O. S.: C’est toujours spécial d’affronter un ancien équipier carolo, comme ça l’a été avec Marco Casto et Roch Gérard. Je sais aussi que beaucoup de mes joueurs sont passés sous la houlette de Dante et ils ont également hâte de montrer leur meilleur visage dimanche. Je suis très content de retrouver Dante avec qui je me suis super bien entendu à Charleroi, que ce soit sportivement ou humainement. Nous avons passé de très bons moments ensemble, nous avons beaucoup rigolé aussi. Mais pendant 90 minutes, nous ne serons plus que l’entraîneur de notre club.

D. B.: C’est la deuxième fois que nous nous affrontons puisque nous avions affronté Braine et Olivier pour mon premier match avec Mons. C’est spécial de jouer contre un ancien équipier maintenant que nous sommes devenus entraîneurs. Nous avons vécu des choses extraordinaires ensemble par le passé, des moments agréables.

Quels souvenirs gardez-vous de cette époque et de votre relation ?

O. S.: Ça a été une des meilleures périodes de Charleroi pendant quelques années. Une époque où les supporters connaissaient le nom des joueurs, ce qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. Nous étions très proches du public et cet esprit familial nous a portés très loin. Avec Dante nous étions proches, d’autant que pendant toute une époque, nous formions le flanc droit du Sporting, moi comme back, lui comme flanc. Nous étions connectés pendant le match. Et disons-le, je faisais tout le travail défensif que Dante ne faisait pas, même s’il vous dira le contraire (rires).

D. B.: J’étais un joueur à risque, je dribblais, j’éliminais et les défenseurs adverses avaient les dents longues, ce qui a occasionné quelques pertes de balles. Heureusement, je pouvais compter sur des gars comme Olivier ou Roch.

Un souvenir commun en particulier ?

O. S.: Je me souviens du buteur masqué. Même s’il n’avait plus rien au nez, Dante gardait son masque par superstition suite à sa réussite incroyable. Je ne me souviens pas d’un match où il n’a pas apporté sa patte.

D. B.: Il y a tellement de bons souvenirs qu’il est compliqué d’en sortir un seul. Je garde en mémoire cette belle réussite sportive et collective.

Vous êtes désormais tous les deux entraîneurs. C’est quelque chose qui vous surprend de la part de l’autre ?

O. S.: J’ai toujours été un syndicaliste et un meneur d’hommes dans un vestiaire, je n’avais jamais ma langue dans ma poche mais jamais je n’avais imaginé devenir entraîneur. Concernant Dante, c’est quelque chose dont nous ne parlions pas. À notre époque, les joueurs se concentraient sur le foot et pas sur leur reconversion.

D. B.: Je me suis vite senti l’âme d’un entraîneur. À 27 ans j’avais déjà passé tous mes diplômes et je me sentais déjà capable de suivre cette voie après ma carrière. Par contre, j’ai été surpris de voir Olivier se muer en entraîneur, même si je sais que c’est un meneur d’hommes.

À Braine, Ladrière et Wallaert rentrent de suspension. Kumba, Derwa et Diallo évolueront avec la P2. Le noyau: Mwaso, Chalon, Samutondo, Lella, Teirlinckx, Deglas, Aragon, Campitelli, Wallaert, Willaert, Merchier, Roman, Duga, Ladrière, Buscema, Coulibaly, Baras.