Sans Lelik qui n’aura joué que 17 minutes en deux matches d’EuroCup, Braine s’est incliné en France (89-83) et est éliminé de la scène européenne. "Il y a de la déception et de la frustration dans nos rangs, remarque Fred Dusart. Tactiquement, on était bien dans les clous. Nos pertes de balle et notre manque de rotations ont décidé de la rencontre. Angers a mis, lors des deux rencontres, 2x10 minutes de pression défensive qui ont suffi. L’absence de Reka Lelik, qui est notre principale ailière en percussion et notre meilleure marqueuse sur la scène européenne, a été préjudiciable. C’est dommage car nous perdons au final pour 7 points, ce qui représente 3 paniers en 80 minutes. Quand vous voyez le nombre d’actions sur une rencontre, il y a matière à discussion."

« J’ai demandé aux filles de prendre du recul par rapport à l’EuroCup »

Le temps presse car Braine enchaîne avec une rencontre cruciale. Le mentor nordiste a dû trouver les mots justes: "On ne s’est pas entraîné ce vendredi matin. On a eu une séance vidéo et un léger entraînement l’après-midi. On est obligé de se remobiliser rapidement. J’ai demandé aux filles de prendre du recul par rapport à l’EuroCup."

Malgré 50% de défaites en coupe européenne (5/10), Braine en est sorti la tête haute après plusieurs luttes acharnées. "Cadi la Seu et Saragosse sont en quarts de finale. Je crois que nous sommes la seule poule d’EuroCup où trois équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Elle était la plus relevée de toutes. Je pense que malgré notre petit budget, on fait partie du Top 10 de l’EuroCup."

« On a mis haut le nom de Braine sur la scène européenne »

C’est également un sentiment de fierté qui domine après une campagne pareille: "Dites-vous que la valeur sûre Bogicevic n’a pas joué une minute et est rentrée chez elle, que la révélation Lelik s’est blessée pour les huitièmes et que lorsque je parle du salaire de mes joueuses avec les coaches français, ils hallucinent. On est présent sur la scène européenne où on a mis haut le nom de Braine mais il faudra impérativement augmenter le budget pour exister l’an prochain."

Une finale de Coupe de Belgique ferait du bien au moral et aux finances brainoises. L’adversaire en demi-finale, ce sera du costaud. "Namur nous a battus en janvier en championnat. C’est une équipe qui nous pose souci. Je pense que ça reste du 50-50. Ils ont intelligemment ajusté l’effectif avec les arrivées de Laura Zelnyte et Peyton Whitted. Je pense que leur distribution est supérieure à la nôtre. On joue chez nous, j’espère que le public sera là mais pour ce genre de match couperet, je pense que l’avantage du terrain n’est pas primordial", conclut Fred Dusart.

Les 3 clés de la rencontre

1. Les pertes de balle

19 lors de la défaite du 7 janvier à Namur, 17 mercredi à Angers: le nombre de pertes de balle précipite régulièrement la chute des Brainoises. "Une perte de balle, il faut vous dire que c’est un différentiel potentiel de 4 unités avec un panier qu’on encaisse et les deux points qu’on n’a pas inscrits, relate Dusart. On tente toujours la passe flashy. Certaines joueuses cherchent la passe qui va faire se lever le public alors qu’elles arrivent juste à faire lever le coach du banc."

2. Aaliyah Wilson

L’Américaine est la meilleure marqueuse et l’une des meilleures passeuses de l’ensemble namurois. Poste 3 capable aussi de mener le jeu, elle a causé des problèmes insondables aux Brainoises en janvier. "Je n’ai plus dans l’effectif et vous me pardonnerez l’expression, un chien de garde comme Maxu Lisowa pour étouffer ce genre de joueuse. On a essayé un box-and-one sur elle mais elle parvient à sortir la balle et servir les bonnes shooteuses namuroises." C’est Jessica Lindstrom qui devrait prendre en charge sa compatriote. Lindstrom, qui est davantage un poste 4, pourrait souffrir avec la vitesse de Wilson et perdre de son fantastique timing au rebond.

3. La fatigue

"Je ne me plains pas de jouer tous les trois jours. Si on fait ce métier, c’est pour vivre des moments pareils. Mais le voyage en minibus m’a déjà courbaturé à moi qui n’ait pas joué. Imaginez les joueuses. On évoluera sans Lelik. Namur a préservé Carpreaux et Wilson et a pu préparer la rencontre pendant une semaine. Nous, on sort du minibus…"