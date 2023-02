En saison hivernale, bon nombre de clubs cyclos se mettent en veilleuse et il y a donc peu d’offres qui sont proposées aux passionnés de la Petite Reine de retrouver l’ambiance de groupes. Au Cyclo Nivellois, la solution avait été toute trouvée avec la mise en place des sorties saturnales en 2020 mais très discrètes avec à peine deux à trois assidus en mode cyclo. François Philippe, passionné de Gravel au sein de ce club, a commencé à partager sur les réseaux sociaux de manière régulière ses sorties hors des sentiers battus agrémentés de photos insolites d’endroits du BW, ce qui n’a pas tardé d’attirer la curiosité de bon nombre d’adeptes de la discipline.

Aujourd’hui, ce sont une petite douzaine de membres de ce club qui se donnent rendez-vous chaque samedi à 13 h 30 pour une sortie entre 50 et 80 kilomètres selon les conditions climatiques à une allure située entre 18 et 22 km/h en fonction des parcours choisis et des graveleux présents.

Ouvert à tous, ces sorties peuvent se faire en Gravel ou en VTT, les vélos à assistance électrique sont également acceptés. Comme il est de coutume, une troisième mi-temps est de mise au QG du club.

Envie d’en savoir plus: http://cyclonivellois.unblog.fr/