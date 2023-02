Sven Mollo et Waterloo B de retour dans la course en P3B

Les joueurs peuvent néanmoins avoir des regrets car ils ont longtemps occupé la deuxième place avant de complètement craquer (1 point sur 15 puis deux forfaits) puis de retrouver des couleurs avec ce 7/9 depuis la reprise. "On a très bien commencé le championnat puis on a enchaîné les défaites en novembre-décembre. Quand on veut être champion, il faut être régulier contre les grosses et les petites équipes, et on ne peut pas se permettre d’avoir un passage à vide comme ça. Mais depuis la trêve, on a un peu parlé entre nous, on s’est dit les choses, et là on est bien dedans. On va essayer d’aller chercher le tour final et, pourquoi pas, une montée."

Un bon équilibre foot-tennis

À l’image du groupe, le résidant de Rhode (18 ans) monte en puissance. "Après avoir joué en jeunes à Rhode et à Beersel côté flamand, je suis arrivé à Waterloo quand j’avais seize ans. La saison passée, j’évoluais en P3 avant d’avoir les ligaments croisés. Là, ça fait surtout plaisir de rejouer après huit ou neuf mois de blessures. Après quelques matches-test, ça se passe mieux et je me sens bien sur le terrain. Je m’entraîne aussi avec la P2 où j’espère avoir ma chance d’ici la fin de saison pour prouver ce que je sais faire."

En dehors du terrain, "je joue beaucoup au tennis, limite plus qu’au foot, mais j’aime bien les deux. Je trouve ça chouette de combiner sport individuel et collectif. Je suis aussi rentré à l’université en ingénieur de gestion à l’ULB. Le programme est donc chargé et je n’ai d’ailleurs pas pu beaucoup jouer en décembre à cause du blocus, mais combiner le sport et les études est un bon équilibre."