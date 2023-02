Quatre affiches et un mois de février décisif pour Huppaye

Notre interlocuteur est monté au jeu à la mi-temps, dimanche dernier, pour pallier à la blessure de Pagnoul. "Après vingt premières minutes très bonnes, on avait laissé Orp revenir dedans. Puis, on est passé au-dessus physiquement en seconde période, ce qui nous a permis de dominer le jeu, et le retour de Legrand devant a aussi changé la donne. Quant à moi, je n’ai pas eu d’arrêt franc à effectuer, plutôt quelques sorties et du replacement."

Le résidant de Chaumont-Gistoux, qui travaille dans le bâtiment, dispute sa troisième saison au club. "J’ai fait toutes mes classes à Chaumont de 4 à 19 ans. Après Ronvau, je suis passé par Perwez et Incourt, précise le joueur de 25 ans. Jus qu’à ma deuxième année de préminimes, j’évoluais comme back. Un jour, j’ai voulu m’essayer au poste de gardien, je me suis dit pourquoi pas et je le suis resté. Cette année, j’ai eu l’occasion d’avoir du temps de jeu assez tôt, j’ai eu la confiance des joueurs et du staff, et je suis actuellement dans une bonne phase."

« Ça se jouera vraiment à pas grand-chose pour le tour final »

Son équipe aussi et elle compte bien surfer sur cette vague positive. "On n’a pas d’objectif précis si ce n’est d’aborder les matches les uns après les autres et prendre un maximum de plaisir et de points. Mis à part Walhain qui a quelques longueurs d’avance, on compte coller le haut du tableau le plus longtemps possible, d’autant qu’on n’est pas mauvais chez nous et que ce n’est jamais facile pour les autres de se déplacer sur notre terrain. Après, c’est très serré, et ça se jouera vraiment à pas grand-chose pour le tour final."

D’autant que les Huppaytois abordent un mois de février décisif avec quatre gros rendez-vous contre Mélin, Beauvechain, Walhain et Mont-Saint-Guibert. "Mélin est l’un des matches les plus compliqués de la saison, ce sera d’autant plus le cas qu’ils sont dans une spirale très positive", prévient Laurent Moinil (T2).

B. Pierard (suspendu) et Roland sont absents.

Mélin ne se met pas de pression inutile, l’objectif reste le Top 5

Mélin s’est rapproché à six points du leader avec ses sept victoires de rang. "On a retrouvé une cohésion de groupe depuis novembre mais si on prend du plaisir à être là, on ne se met pas de pression inutile car l’objectif reste le Top 5, signale Benoit Lamine (T1). Huppaye sera un gros match et on est hypermotivé car on avait été battu 1-0 là-bas sans le mériter."

Le groupe est au complet à l’exception de Belguenani.