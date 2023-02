Les Huppaytois renoueront-ils avec la victoire face à un Walhain B qui a retrouvé des couleurs le week-end passé grâce à son succès face à Stéphanois B ? "Je ne fais plus de plans sur la comète et je prends match par match. C’est un derby, je vais récupérer du monde et je pense que les joueurs auront les crocs pour prendre quelque chose", prévient le T1 huppaytois Benoît Plomteux.

"Je récupère les frères Bergiers mais je perds Istace et Pirotton. Nous allons tenter de réitérer la prestation du week-end dernier face à un adversaire au jeu physique en espérant être plus réaliste devant le but adverse et moins naïf derrière", lance le coach walhinois Quentin Van Den Broeck.

R. Wh. Woluwe – Ottignies

Les Ottintois ont retrouvé le moral après leur victoire face à Bierges mais le déplacement chez le leader ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices. "J’ai quelques joueurs en vacances dont toute ma ligne offensive. Il faudra bricoler et quand on sait qu’on joue un favori pour le titre, cela va être compliqué", note Stéphane Wille (T1).

Polonia Limelette – Rixensart B

Cinquièmes, les Rixensartois doivent ramener quelque chose de ce déplacement délicat à Limelette. "Les gars sont déçus des deux derniers résultats et je les comprends car on méritait beaucoup mieux. Ce sera la bataille ce week-end, il faudra rester calme mais avec notre technique et notre vivacité, nous avons les armes pour passer au-dessus", explique Lorenzo Richiusa (T1).

Bierges – Stade Everois B

À domicile, les Bleu et Blanc devront s’aligner sans plusieurs titulaires. "Mes deux gardiens ainsi que mon défenseur central sont suspendus et cela s’annonce donc plutôt compliqué. Sur notre terrain, on va essayer de réaliser un meilleur résultat qu’à l’aller où on s’était pris une belle gifle", raconte Sébastien Goossens (T1).

La Hulpe B – Incourt B

Battues toutes les deux dimanche dernier, les deux équipes doivent rebondir. "Victoire obligatoire et impérative face à la lanterne rouge avec davantage de concentration et de sérieux que la semaine passée", relate le T1 La Hulpois Arnaud Lambert.

Les Incourtois continuent de bien bosser aux entraînements avec leur nouveau coach Jean-Luc Fergloute. "On travaille physiquement et tactiquement, les garçons sont demandeurs et motivés et on espère réaliser une bonne prestation face à La Hulpe B sur un terrain en herbe qui s’annonce compliqué", explique l’entraîneur.

Stéphanois B – Saint-Josse B

Les gars de Thierry Bâton n’ont toujours pas gagné depuis la reprise. "Je récupère quelques joueurs et c’est une très bonne nouvelle pour affronter cette belle équipe de Saint-Josse B. Il serait temps de renouer avec le succès et je suis optimiste pour dimanche", avance le T1.