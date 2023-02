La donne sera simple: "Il faudra finir nos occasions et gagner si on veut encore espérer quelque chose, avance Gary Illegems (T1). Ganshoren aura à cœur de se rattraper après sa lourde défaite à Ittre mais mon groupe a conscience d’avoir loupé le coche contre Ixelles."

Clabecq

Le leader doit battre le Racing White. "On est un peu dans le doute car notre attaquant (Ysebaert pourrait rentrer) nous a manqué ces deux dernières semaines et on encaisse sur chaque phase arrêtée", remarque Luigi Bruno (T1). R. Vanden Berghe et Faitah sont suspendus. Ibrahim rentre.

Waterloo Lion’s

Ohindo et Booka sont blessés. "On n’a pas nos attaquants habituels pour porter le match contre l’AFC Braine et on a trop galvaudé, analyse Alain Nzanza (T1). Ce sera l’occasion pour les jeunes de se montrer contre Ophain et on devra ouvrir la marque pour ne pas douter."

Ophain B

Après l’amical de mardi à Ligny, "je vais aborder ce qui ne m’a pas plu dans les dix premières minutes et les plus âgés qui ont perdu les pédales contre Olympic, note Michaël Ervier (T1). J’attends de voir la réaction car ça va être costaud contre les Lion’s." Danniau est blessé.

Nivelles B

Etterbeek n’avait pas souri aux Aclots. "On avait beaucoup de blessés et ils avaient été plus forts techniquement et mieux en jambes, se souvient Cédric Musette (T1). Le contexte est différent avec tous les changements mais si on veut espérer quelque chose, on doit les accrocher."

Ittre

L’équipe aborde deux déplacements piégeux par rapport à l’aller (1 point sur 6) au Léo puis à Genappe. "Le Léo était notre pire match de l’année (défaite 1-4), rappelle Gaëtan Sempoux (T1). On a donc une revanche à prendre sur nous-mêmes et pour garder notre place dans le Top 5."

Villers B

L’équipe est bye après le partage décevant contre le dernier. "Le manque de concentration nous a foutu le match en l’air, déplore Frédéric Vandekerkhoven (T1). On a annulé la séance de mardi car pas mal de joueurs sont au ski et ce sera ludique ce jeudi pour remonter le moral."