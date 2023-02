Wavre-Limal

Des joueurs sont au ski et/ou blessés. "On ne s’est pas entrainé mardi, on fera le point ce jeudi et on avisera pour le week-end mais j’espère qu’il y aura de la rage car Incourt nous avait accrochés à l’aller et on doit effacer l’échec de Grez", glisse Mohamed Riani (T1).

Mont-Saint-Guibert

Cuypers a réintégré l’effectif. "Il faudra se donner à 200% si on veut ramener quelque chose face à Chastre, prévient Gaël Vanderbrugge (T1). On s’était fait bouger par cette jeune équipe à l’aller et on avait même gagné un point là-bas en étant encore mené à la 88'."

Chastre B

Beaucoup de joueurs sont au ski. "Mont-Saint-Guibert reste un derby particulier même si ce n’est que notre équipe B, indique Jonathan Fadeur (T1). Ils seront revanchards après le nul logique de l’aller mais on est confiant car on fait de bons matches au niveau envie et caractère."

Beauvechain

Encore un match-clé pour les Aviateurs ce week-end. "On avait été battu de façon non méritée à Perwez, rappelle Jabran Albahtouri (T1). Mais on encaissait beaucoup à cette période et on a soigné notre défense depuis." C. Tossens va rentrer. R. Tossens est à l’étranger.

Perwez B

Après le lourd revers contre Mélin, "il n’y a rien de catastrophique mais on va essayer de réagir directement et de sortir un bon match contre Beauvechain, lance Didier Liroux (T1). D’après leur résultat à Mont-Saint-Guibert, ils seront euphoriques ou n’auront pas le choix de gagner."

Ronvau

Les Chaumontois disputent un amical ce jeudi contre Bierges. "On met ces deux semaines à profit pour préparer Chastre et la suite des rendez-vous. Les joueurs ont compris le système et on peut donc mettre davantage de choses en place", indique Jean Paul Dos Santos (T1).