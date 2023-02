Le Challenge du BW vous donne rendez-vous à Beauvechain ce vendredi 3 février

Trois distances sont proposées aux participants. "Le parcours fait trois kilomètres, à parcourir une, deux ou trois fois. Nous empruntons les rues du village. Le parcours est roulant, agréable avec quelques petites ruelles. Cela nous permet d’avoir une vraie atmosphère de corrida."

Des flambeaux sont placés le long du tracé pour en assurer la visibilité.

La Corrida rejoint le Challenge du Brabant wallon. " Comme nous n’organisons plus de challenge avec les Blancs Gilets, nous avons décidé de rejoindre le Challenge du BW cette année. L’événement se veut sportif, mais aussi festif avec des ravitaillements péket et vin chaud et la présence du camion Chimay pour les bières et fromages à déguster à l’arrivée. Il y aura aussi une ambiance musicale. Une crêpe est offerte à l’arrivée pour les personnes pré-inscrites. Il y avait 458 inscrits ce jeudi midi. Il est toujours possible de s’inscrire sur www.goaltiming.be (PAF: 7,50 €) ou ce vendredi soir avant la course (9 €). Une course de 500 mètres pour enfants est prévue à 18 h 30. "