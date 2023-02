L'affiche de P3D : Walhain et Grez motivés à reprendre

Au repos forcé ces deux derniers week-ends, Walhain aborde le deuxième de ses quatre déplacements d’affilée à Grez-Doiceau. Pour rappel, il avait perdu le premier à Wavre-Limal. " Tout le monde est fit et présent, apprécie le coach, Mathieu Michielsens. On aura disputé deux matches amicaux, contre Etterbeek et Fernelmont, et on met tout en œuvre pour être prêts samedi soir. Mélin est dans une très bonne dynamique et Mont-Saint-Guibert et Beauvechain sont toujours là. On doit donc faire attention à ce qui se passe derrière mais en regardant dans notre assiette car si on remporte tous nos matches, on sera champion. Grez nous avait posé pas mal de problèmes en première mi-temps, on aurait pu mener 2 ou 3-0. Il faudra donc endosser notre bleu de travail et ne pas galvauder autant qu’à Limal sinon on risque de se prendre à nouveau les pieds dans le tapis. "