Hanane et Saïda vont participer au Raid Sahraouiya: « Notre amitié sera notre grande force »

Cette année, parmi les 50 équipes engagées dans l’aventure, un binôme issu de la province du Brabant wallon et de celle du Hainaut sera sur la ligne de départ. Il s’agit de Hanane Ouakhchachi et Saïda Barkani, deux mamans passionnées et sensibles qui se connaissent depuis plus de 15 ans. Belgo-marocaines, elles vont participer à ce challenge pour défendre les couleurs d’une association chère à leur cœur : l’Association Darna à Eassaouira qui gère un orphelinat dont la mission est d’accueillir des enfants abandonnés et en situation difficile.

Hanane, 47 ans, travaille dans une agence de voyages tout en pratiquant la course à pied en loisirs. Soutenue par sa famille elle a tout de suite accepté de participer à ce raid solidaire notamment pour ces valeurs et afin de représenter l’association. "Ma motivation ? C’est un défi personnel, un dépassement de soi. J’avais envie de participer à un raid depuis quelques années déjà mais je cherchais un raid 100 % féminin. J’aurais pu me lancer dans plusieurs d’entre eux mais le Raid Sahraouiya rassemblait tous les critères que je cherchais. Une variété dans les épreuves, des activités solidaires en dehors des épreuves, une solidarité féminine, le dépassement de soi et aussi le fait de courir pour une bonne cause. Cet événement correspond à mes valeurs. Et puis c’est 100 % écologiques. Ici, pas de moteur, ce sera à la force des jambes et des bras", précise celle qui vit à Lillois, en Brabant wallon.

Saïda, 45 ans, créatrice d’une marque d’artisanat haut de gamme, a un sens aigu du partage qu’elle met à profit lors de plusieurs missions humanitaires régulières. Pratiquant la boxe, elle prend ce défi comme un réel challenge pour sortir de sa zone de confort. "J’aborde ce raid sans pression, avec la simple envie de rapporter un maximum de fonds à l’Association Darna à Eassaouira. Le côté solidaire et féminin sont deux belles sources de motivation", confie la Montoise.

Les deux amies se sont bien préparées pour un défi qui s’annonce costaud sur le plan physique. "C’est un beau défi sportif qui nous attend. Le programme sera assez chargé mais quoi qu’il arrive, nous irons au bout. Nous savons pourquoi nous participons, avec une cause qui nous tient à cœur et sera notre source de motivation", confie Saïda.

Hanane sait que le binôme est prêt. "Nous souhaitions déjà y participer l’année dernière mais comme les frontières du Maroc sont restées fermées aux étrangers en raison de la pandémie, nous n’avons pas pu nous y rendre. Ça fait donc deux ans que nous nous préparons pour ce raid."

Une amitié de plus de 15 ans

Si les deux femmes savent qu’elles risquent de souffrir avec l’enchaînement des efforts, leur amitié de plus de 15 ans sera leur grande force pour aller au bout de leur défi. "Le choix du binôme est très important pour ce genre de défi. Durant les épreuves, nous ne pouvons pas être éloignées de plus de deux mètres quand on court et de cinq mètres quand on pédale. Notre grande force sera notre amitié et notre solidarité. Chacune sait qu’elle pourra compter sur l’autre. Pour moi qui cours seule depuis quelques années, qui me parle à moi-même pour m’encourager, je serai heureuse de pouvoir m’appuyer sur Saïda pendant ces 100 km."

Et Saïda d’ajouter. "Ce sera spécial de partager ça ensemble. Ce sera un bon test pour notre amitié, en espérant que nous repartirons bien dans le même avion (rires). Mais je sais que ça va bien fonctionner car nous partageons les mêmes valeurs et cette même envie de ne rien lâcher."

Le Maroc, tout un symbole

Participer à un raid organisé au Maroc représente beaucoup pour les deux amies. "Je suis née au Maroc et la Belgique est mon pays d’adoption, ce sera très particulier. Je pars avec mes deux drapeaux", confie Hanane. "Pour moi c’est énorme. Je suis née en Belgique mais d’origine marocaine. Quand je suis en Belgique, je suis considérée comme Marocaine et quand je vais au Maroc, je suis la Belge. C’est aussi l’occasion d’offrir un autre regard sur les femmes du Maghreb, montrer qu’elles aussi peuvent faire de belles et grandes choses", conclut Saïda.