Dans le bas du tableau de la P3D: À quatre pour éviter le bonnet d’âne

"Ces équipes se valent de différentes manières et aucune n’est plus forte que l’autre, estime le T1 chastrois, Jonathan Fadeur. Ça se jouera sur des détails, les confrontations directes et le facteur chance."

Orp - Jodoigne ce samedi

Orp-Noduwez et Jodoigne B doivent encore jouer deux concurrents directs, l’un à l’extérieur pour les Jodoignois, et les deux à domicile pour les Orpois qui partent donc avec un petit avantage. "Jodoigne a un point de plus suite à sa victoire du dernier week-end et on le rencontre justement, avance l’entraîneur orpois Gaëtan Gramme. C’est l’une de nos dernières chances de prendre des points, du moins sur le papier car la vérité du terrain est autre. On n’est pas loin de concurrencer une équipe du Top 5 comme Huppaye mais on reste sur une série de défaites et si on doit avoir un sursaut d’orgueil, c’est le moment de sortir les pierres de nos poches pour éviter la dernière place."

Dans les rangs jodoignois, "aller chercher une deuxième victoire d’affilée ferait du bien, assure le coach Frédéric Stoffelen. Le 4/6 est déjà bon pour la confiance et on espère continuer sur cette spirale positive en essayant de mettre quelque chose de chouette en place pour la saison prochaine, à l’image des cinq joueurs de U19 dont deux étaient présents sur le banc samedi dernier."