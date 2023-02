Braine y a cru… 20 minutes

Déforcé par l’absence de son ailière hongroise Reka Lelik, véritable métronome de l’équipe et révélation sur la scène européenne, Braine s’est serré les coudes. Tous les vents semblaient contraires pour les Castors. Mais un mot résume à merveille la force de cette équipe brainoise version 2022-2023: collectif. Ce fut encore le cas ce mercredi soir, du moins durant vingt minutes.

Dès l’entame du match, les Brainoises allaient démontrer qu’elles n’étaient pas décidées à rendre les armes sans avoir combattu. En mode défense de zone, comme la semaine dernière, et cette fois beaucoup plus en réussite à distance (40% en première période à 3 points), Braine tenait tête à une équipe angevine qui ne semblait pas vouloir casser le faux rythme imprimé par les visiteuses. Dominatrices aux rebonds, malgré le mètre 97 en face de la Slovaque, Ivana Jakubcova (elle aussi en réussite), les joueuses de Frédéric Dusart géraient bien les débats pour progressivement prendre les commandes en fin de premier quart (24-26).

Le deuxième quart allait même confirmer la supériorité des vice-championnes de Belgique qui allaient jusqu’à compter 11 points d’avance à la 18e (35-46). On se mettait à croire que l’exploit était possible, d’autant que malgré une pression défensive plus intense des locales peu avant le retour aux vestiaires, Braine résistait et restait devant à la 20e (43-48).

Mais le retour sur le parquet allait être fatidique pour les joueuses belges. En moins de deux minutes, Angers avait refait son retard et pris les devants. Le château de carte brainois s’effondrait d’un seul bloc. Porté par son public, le club français imposait sa puissance athlétique. Braine perdait sa fluidité de jeu et sa cohésion qui avait fait sa force en première mi-temps. La confiance avait aussi changé de camp. Angers portait son avantage à 10 points à la 26e (64-54) et n’allait jamais plus être inquiété (89-83 en fin de match).

Dommage pour Braine de terminer sur cette note, ce qui n’enlève rien à son très beau parcours sur la scène européenne et chapeau à cette équipe qui n’a jamais rien lâché.

En quarts de finale, Angers retrouvera autre formation française, Lyon, le club de Tony Parker et de Julie Allemand. Le match aller est programmé le 23 février, le retour le 2 mars.