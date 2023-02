Buts:Voos (0-1, 4'), Hars (0-2 et 0-3, 23' et 35'), Torrekens (1-3, 70'), Willaert (1-4, 83').

Il ne faut que quatre minutes à Voos pour faire 0-1 sur un magnifique coup-franc dans la lucarne. La réussite a choisi son camp et le doublé de Hars permet aux visiteurs de mener 0-3 à la pause. "C’était assez équilibré mais on a été supérieur au niveau de la concrétisation, remarque Jabran Albahtouri (T1). On a eu un peu peur quand ils sont revenus à 1-3 mais on a continué à bien gérer."

Les Guibertins ont dû patienter longtemps pour marquer. "On avait déjà eu les occasions pour mener 2-1 en première mi-temps et on a bien travaillé après la pause, mais on a raté l’occasion de revenir à 2-3 et à 3-3 avant de prendre le quatrième à la fin, souffle Gaël Vanderbrugge (T1). C’est assez frustrant car on manquait de rythme et il y a eu des lacunes dans l’impact physique."

Les Aviateurs creusent l’écart sur leur concurrent. "On a été beaucoup plus efficace et intelligent, et je suis très content de mon équipe car on a eu le résultat en plus de la manière", savoure de son côté Jabran Albahtouri.