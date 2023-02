Le déplacement à Villers "s’annonce compliqué après la défaite de dimanche dernier, prévient Pierpaolo Giunta. On prendra les précautions qui s’imposent."

Saintes

Pour Dorian Nizot, le déplacement à Limal ne sera pas facile. "Ils restent sur six matches sans défaite, il y a eu du changement là-bas, et ce sera tout sauf un match facile. Mais on doit rester dans une bonne dynamique avec nos cinq victoires de rang."

Clément et El Bakkali sont suspendus.

Rebecq B

"Le point obtenu face à Limal ressemble à une défaite, regrette Francesco Marrella. Même s’il faut être deux pour avoir un match de foot, j’ai un goût de trop peu mais j’espère que ce n’était qu’un faux pas et j’attends une réaction à La Hulpe où un match compliqué nous attend."

Chastre

Pour le déplacement à Stéphanois, "les choses s’annoncent bien, prévient Hassan Riani. On reste sur un bon match nul contre La Hulpe et on doit le confirmer. Le match a aussi une importance au classement car nous n’avons que sept points d’avance sur eux. On avait aussi été battus à l’aller et on a une petite revanche à prendre."

Willaert et Franssen suspendus.

Wavre-Limal

Après sept matches sans défaite, c’est le bon moment pour recevoir Saintes. "Je ne m’attendais pas à avoir autant de points avant d’aborder une série de matches très compliqués et on affrontera Saintes pour la gagne, annonce Ronald Michiels. Je suis content du défi qui nous attend." Dio Melo est blessé et de Bluts suspendu (2/2).

Braine B

La réception d’Auderghem "se présente bien, annonce Axel Smeets. Jouer ce genre d’adversaire nous réussit plutôt bien, on est sur une bonne lancée, la confiance est là et tout se passe bien pour le moment." Leyseele est suspendu.

Ophain

Pour le déplacement à Lasne-Ohain, "mon discours sera assez logique envers mes joueurs. Le titre s’est envolé le week-end dernier et on a dix matches pour préparer le tour final et arriver au top fin avril", prévient Romuald Lecocq.

Lasne-Ohain B

"On continue notre périple contre les équipes du haut puisque l’on reçoit Ophain, explique Gilles Stephany. J’espère récupérer des joueurs mais la dynamique reste bonne, en espérant avoir un meilleur équilibre dans l’équipe."

ES Braine

La réception de Nivelles est "un match important dans lequel on devra prendre des points mais vu ce qui se passe là-bas, on ne sait pas bien quel style d’équipe on va rencontrer dimanche", annonce Michaël Ghion.

Stéphanois

Pour l’Excelsior, "la victoire à Nivelles a fait du bien au moral mais il faut la confirmer les prochains week-ends, en espérant que nos concurrents directs ne prennent pas de points, lance Rénald Pensaerts. On reçoit Chastre chez qui on l’avait emporté à l’aller et ce sera un match intéressant."

Villers

La réception de Rixensart s’annonce bien. "On a été chercher un très bon point à Ophain et on attend une victoire ce dimanche pour confirmer", espère Frédéric Balan. Lebrun est suspendu.