Il n’y a plus aucun doute, l’ascendant psychologique se trouve désormais dans le camp de Perwez ! Privés de ses deux meilleurs buteurs (Gajanovic et Benazzi) mais avec une bonne dose de détermination, beaucoup d’orgueil et un grand Scott Siroux auteur d’un doublé à la pointe de l’attaque, les Rouge et Blanc ont survolé le match au sommet et relèguent Genappe à six longueurs.

Après une première alerte signée Roulez, les visiteurs transforment leur première occasion en but grâce à Siroux dès la 10e. Dominateur et plus incisif dans les duels, Perwez gère parfaitement sa première période, loupe encore une énorme possibilité via Salles et ne laisse globalement absolument rien à des Genappiens amorphes.

Bis repetita après la pause avec un second but perwézien tombé rapidement sur corner grâce à Larotonda et un break qui arrive à vingt minutes de la fin des œuvres d’un Scott Siroux intenable et dans tous les bons coups. Tétanisé par l’enjeu et manifestement en manque d’imagination et d’envie, Genappe sauvera l’honneur dans les dernières secondes par l’entrant Van Der Goten.

Cris de joie et de soulagement côté perwézien à la fin de la rencontre. Grâce à cette belle et incontestable victoire, les gars du trio Bamps/Lazard/Uytdenhoef retrouvent leur fauteuil de leader de la série. "Niveau mentalité et engagement, c’était peut-être notre meilleur match de la saison. Ce soir, nous avons mis nos occasions et le plan de jeu a fonctionné à merveille", se félicite Fabian Bamps.

Entre colère et déception, le T1 Genappien Julien Darquenne avait du mal à accepter le niveau affiché par ses gars. "Nous avons été en dessous au niveau de l’envie et de l’intensité et c’est ce qui a fait la différence. Sur base de la première période, nous n’avons rien à revendiquer et c’est hyper décevant. La seconde période était meilleure mais on prend ce deuxième but assez rapidement et avec le troisième la messe était dite."

Arbitre: Antoine Stévenne

Cartes jaunes: Becker, Salles, Berdayes, Marques Tereso, Siroux, Brichart B., Verdeyen, Maistriaux.

Buts: Siroux (0-1, 10'), Larotonda (0-2, 52'), Siroux (0-3, 70'), Van Der Goten (1-3, 92')

GENAPPE: Hannon, Jonckheere (55' Fabry), Van Landschoot, Pête (75' Brichart B. (93' Haxhija), Sanchez Y Garcia, Berdayes, Maistriaux, Roulez, Marques Tereso (71' Van Der Goten), Becker, Brichart L.

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Lambert, Siroux (90' Chalal), Hervera Rey, Salles, Vanderhaegen (60' Brassart), Gérard, Larotonda, Ndione (90' Van Malderghem), Fozin.