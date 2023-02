Bonura est suspendu.

Lasne-Ohain – BX Brussels

Quatrièmes au général, les hommes de Christophe Collaerts ont retrouvé des couleurs dimanche dernier en allant s’imposer à Berchem. L’heure est à la confirmation face au BX Brussels. "Ce n’est jamais évident de les jouer car ils sont capables de tout et nous avions perdu en fin de rencontre lors de la manche aller. Nous devrons être aussi solides dans tous les compartiments du jeu que dimanche dernier si on veut l’emporter", explique le coach de la RULO.

Duhot et Dierinckx rentrent alors que David et De Coene sont incertains.

Grez – Stockel

Les Gréziens n’y sont plus du tout depuis quelques semaines et enchaînent les défaites. Ils doivent absolument relever la tête contre l’avant-dernier du classement. "Face à une formation qui joue pour sa survie en P1, ce sera loin d’être évident, qui plus est dans la situation où nous sommes actuellement. Les gars doivent retrouver de la confiance et de la réussite", précise Sébastien Eggerickx (T2).