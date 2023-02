Jodoigne: « La même malédiction depuis 4 ans »

Ce ne sera donc de nouveau pas pour cette fois puisque l’Union SG a déjà une confortable avance. "C’est très frustrant car on connait la même malédiction depuis quatre ans. Mais on tire en général les leçons de nos défaites de la première partie, là on est de nouveau dans une bonne période (7 succès d’affilée, NDLR) et le but est vraiment d’aller chercher la deuxième place car sans savoir ce qui se passera, il y a parfois un deuxième montant."

Sur le plan personnel, la meilleure buteuse de l’équipe (28 roses) se dit "assez satisfaite car j’arrive à être décisive dans chaque match. Dimanche dernier, contre Mont-Saint-Guibert, on gagne 4-2, je délivre deux assists et je marque un goal. Après, il y a toujours moyen de faire mieux et je dois notamment travailler le physique."

Le podium en jeu contre Ohain

Ce week-end, la troisième place sera en jeu face à Lasne-Ohain. "Nous sommes des joueuses de synthétique et ce sera sur herbe, ce qui change tout le jeu. Au niveau foot, je pense qu’on est au-dessus, mais notre jeune adversaire ne lâche rien jusqu’au bout."

Dans les rangs ohinois, "on a été bousculé mais on s’en est sorti au caractère (1-2) à Maccabi, note Olivier Minsart (T1). Jodoigne a plus de pression mais si on veut lui mettre une épine dans le pied, on devra montrer un autre visage et pratiquer un jeu rapide vers l’avant."