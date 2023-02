Genappe ou Perwez: à qui, l’ascendant psychologique ?

Les deux équipes viennent de vivre des semaines mouvementées. Quel est le moral des troupes à l’aube du choc ?

M.R.: Il est au beau fixe, le nouveau staff a pris ses marques, on reste sur trois victoires et sur une bonne piqûre de rappel par rapport à la deuxième mi-temps catastrophique contre le BX Brussels.

O.V.: Malgré notre dernière défaite contre le Stade Everois, les joueurs restent focus sur le sportif. On sait qu’on doit réagir et on se donnera à 200%.

Le résultat du derby aura-t-il une incidence directe sur la suite de la saison ?

M.R.: Dans un sens comme dans l’autre, il sera capital mais pas déterminant. La saison sera encore longue et on le voit chaque week-end, ça part dans tous les sens. C’est plus psychologiquement que la victoire est importante.

O.V.: D’après moi, c’est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. Il restera encore de gros matchs pour les deux équipes et malgré un faux pas ce soir, rien ne sera perdu.

Quelles seront les clés de cette rencontre ?

M.R.: Je pense qu’on va assister au même type de match qu’à l’aller avec deux blocs défensifs très forts. Cependant, attention au contexte et à la préparation car jouer en semaine ce n’est pas du tout la même chose. C’est pour ce genre de rendez-vous qu’on aime jouer au football.

O.V.: Les deux formations possèdent deux bonnes défenses et aucune ne voudra se livrer. Le duo offensif genappien carbure à plein régime mais nous avons pas mal de certitudes défensives.

Si vous pouviez transférer un joueur de l’autre équipe, lequel choisiriez-vous ?

M.R.: Anthony Benazzi, mon ancien coéquipier à Walhain et à Braine. Une chouette personne et un buteur redoutable.

O.V.: Pour sa vitesse et son sens de la profondeur, j’opterais pour Kévin Maistriaux.

Genappe ou Perwez en D3 la saison prochaine ?

M.R.: Genappe car les ambitions ont été affichées et nous voulons vraiment atteindre cet objectif.

O.V.: J’espère que Perwez montera en D3 car nous faisons vraiment une belle saison. Genappe a déjà glané une tranche et peut donc voir venir.

Un prono ?

M.R.: 2-1

O.V.: 0-1.