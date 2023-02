Braine devra se transcender à Angers pour rejoindre les quarts de finale de l’EuroCup

Autre coup dur pour le club brainois, le forfait pour blessure de la joueuse clé de l’équipe, Reka Lelik, touchée aux ischios. L’ailière hongroise avait dû quitter le terrain peu avant la mi-temps mercredi dernier lors du match aller contre Angers. "C’est une grosse tuile, poursuit le coach brainois. Elle sera absente au minimum deux semaines. C’est donc une grosse rotation en moins."

L’absence de Lelik mercredi dernier a été préjudiciable dans le dernier quart-temps, alors que Braine comptait un avantage de 14 points à douze minutes de la fin, avant d’être battu d’un point (61-62). "On peut rivaliser avec Angers par période, mais sur la durée, c’est très compliqué surtout avec une rotation en moins", souligne le stratège brainois qui doit aussi composer avec la fatigue de ses intérieures Toch Sarr et Jessica Lindstrom, très sollicitées depuis le début de saison.

« La pression n’est pas de notre côté »

À l’inverse, le club français pourra compter sur une rotation supplémentaire cette semaine avec le retour au jeu ce week-end de sa deuxième meneuse, Isis Arrondo (absente depuis deux mois pour cause de blessure). Quelles sont dès lors les chances de Braine de se qualifier ? "On a beaucoup de bâtons dans les roues, mais sur quarante minutes, tout est possible, confie Frédéric Dusart. La pression n’est pas de notre côté. On doit donc se transcender, prendre du plaisir et être à 110% pour créer l’exploit."

Les Brainoises n’auront effectivement rien à perdre. "Il faut éviter de prendre un écart en début de match. On doit s’accrocher et jouer sur le fait qu’Angers pourrait trembler en fin de rencontre en voyant la qualification pointer le bout du nez."