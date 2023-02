Abdelouahed, dernier transfert de la RAS Jodoigne

Quelques jours après Loriano Mirabile, jeune joueur offensif et rapide né en 2003 qui a été formé au RWDM et au FC Malinois, la RAS Jodoigne annonce une deuxième arrivée, celle de Etmane Abdelouahed, un flanc droit né en 2001 et qui arrive de Castelvetrano, un club de D4 Italienne (Sicile). Il a joué une heure mardi soir lors du match amical contre Hannut (victoire 5-1).