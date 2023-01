Sans surprise, Tubize-Braine a bien ouvert son dossier de licence pour la D1 Amateur

Une première étape primordiale, qui annonce un mois de février plus que chargé pour les spécialistes des statistiques et le monsieur administratif du club brabançon. "Le plus dur reste à faire !", réagissait Michel Lekim, avant de poursuivre. "Les clubs avaient jusqu’à vendredi dernier pour demander l’ouverture de leur dossier électronique et la nôtre est faite. Si la charge de travail pour compléter le dossier de licence est lourde, avec le temps on peut dire que j’ai l’habitude ! Il n’y a pas beaucoup d’éléments qui changent par rapport au travail effectué la saison dernière, en espérant simplement que cette fois-ci, les efforts fournis pour obtenir la licence porteront aussi leurs fruits sur le terrain et que nous terminerons à une position ou l’obtention de la licence sera utile. (rires). Plus sérieusement, un tel dossier demande beaucoup de travail et de rigueur, mais je suis assez entouré au club que pour le mener à bien."

Si un workshop a été organisé par la fédération la semaine dernière permettant aux clubs de venir se renseigner sur les démarches à suivre, seuls quatre clubs de la série l’ont suivi, à savoir Namur, Binche, la Louvière et la RUTB. Ce workshop n’étant pas obligatoire, un club qui n’y a pas participé peut tout de même demander sa licence.

Pas de dossier pour Rebecq

Notons que Rebecq n’a pas introduit de demande d’ouverture de dossier, et la licence pour la Division 1 Amateur n’est pas à l’ordre du jour du côté de la RUS Rebecquoise.