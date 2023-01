P2B: Dimitri Loquet assure l'interim à Nivelles

Mais il reste une saison à terminer et, si possible, de façon correcte. "J’ai téléphoné à tous les joueurs afin qu’ils soient présents à l’entraînement de mardi soir, explique le président Rudy Deschamps. Humainement, je suis déçu que les choses se passent ainsi mais quand on ne s’entraîne pas en semaine, on ne sait pas bien prester le week-end et il y avait un manque de communication évident entre le coach et ses joueurs."

À l’heure d’écrire ces lignes, impossible de savoir si les joueurs étaient nombreux à se présenter à l’entraînement et s’ils seront encore là jeudi soir pour préparer le déplacement à l’ES Braine mais une chose est sûre, Rudy Deschamps a déjà trouvé un nouvel entraîneur en la personne de Dimitri Loquet. "Il a joué au club, entraîné au club, son fils joue en U 19, il connaît Nivelles et la série. C’est une solution en interne et on verra s’il ne s’agit que d’un intérim ou si Dimitri termine la saison."