Florian Malisse retrouve Waremme ce mercredi

C’est avec un moral gonflé à bloc après la victoire contre Achel dimanche que Guibertin accueille Waremme dans un derby de ligue A ce mercredi soir (20 h 30). "C’est une rencontre importante même si nos chances de nous retrouver dans les play-off sont infimes, surtout après la victoire d’Alost à Waremme. Nous voulons conserver notre septième place. C’était le but de la saison même si on a rêvé un moment de la sixième place. Je m’attends à une rencontre très difficile contre Waremme", lance Florian Malisse, qui a passé deux saisons à Waremme. "Samuel Fafchamps, Roman Abinet, Lucas Lallemand, Fabio Cocchini et Pierre Perin, qui était gamin quand j’étais à Waremme, sont toujours dans l’équipe. Waremme possède une équipe avec une excellente atmosphère."