Au RRC waterloo (P2), Jonathan Vanonckelen apprend le métier de coach

Il a alors 16 ans et la P1 du RCS Brainois est entraînée par un certain Felice Mazzu. "Je jouais en équipe réserve avec Sébastien Patureau. Felice est venu nous voir et en octobre, on s’est retrouvé en équipe première."

Après le foot provincial, il découvre le niveau national à Grimbergen puis à La Rhodienne. Il s’engage ensuite au Léopold où il va rester neuf saisons. "J’ai ensuite eu une petite fille et je suis revenu à Braine pour être champion en P1, toujours avec mon vieux copain Patureau."

Retour ensuite à la case Waterloo qu’il a retrouvé en P1 il y a quelques saisons, toujours comme joueur. "J’ai eu des problèmes au dos et des blessures à répétition. Quand Laurent Dricot a quitté son poste de T1, Patrick Cousement a pris sa place et une place de T2 se libérait. C’était le bon moment de raccrocher comme joueur et une belle opportunité de se lancer comme T2."

Il y a eu de nombreux changements ces derniers temps à Waterloo "mais devenir T1 n’a jamais été un souhait. On possède un chouette groupe, idéal pour apprendre le métier. Et puis, je suis aussi cadre d’équipe chez Colruyt, il m’est impossible de suivre les cours UEFA et je préfère grandir avec l’équipe et décrocher un titre."

Avec Amaury Toussaint, il est à bonne école. "C’était déjà le cas avec Patrick Cousement qui m’a laissé énormément de libertés et laissé faire des erreurs de débutant. C’est différent avec Amaury avec qui c’est très carré, plus cadré avec des entraînements à thèmes. J’ai vraiment eu la chance d’avoir eu deux entraîneurs aux styles différents. Et puis, je connaissais déjà Amaury. On a joué ensemble à Braine et il était T1 quand je suis revenu à Waterloo."

Waterloo qui ne cache pas ses ambitions. "Le championnat est plus homogène avec moins de matches faciles que la saison dernière et le plus régulier et celui qui perdra le moins de points sera champion."

Auderghem, Saintes et Waterloo, ils sont trois pour un titre. "Il faut voir comment cela va tourner à Auderghem avec le coach qui a quitté ses fonctions. Saintes reste un outsider qui prend énormément de points à domicile et qui joue très bien les contres. Quant à Waterloo, on a brûlé tous nos jokers avec notre 0/6 de début janvier. Il nous reste neuf matches, neuf finales."