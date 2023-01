Un bon point de pris à Dison, mais les Rebecquois en veulent plus

Il y a quelques semaines, nul doute que la RUS Rebecquoise aurait signé à deux mains pour revenir de son déplacement du côté de Dison avec le point du partage. Mais force est de constater que les Rebecquois en veulent plus. Un sentiment qui doit bien évidemment faire plaisir aux supporters et aux sympathisants du club, mais qui révèle surtout d’un changement de mentalité assez radical dans le chef des joueurs et qui se vérifie sur le terrain avec des prestations de plus en plus solides et des résultats positifs qui s’enchaînent, le tout à quelques jours du derby face aux voisins tubiziens. "On est revenu de Dison avec un vrai sentiment de frustration, expliquait Constant Delsanne, défenseur central des Rouge et Blanc. Et après coup, je me dis que c’est plutôt positif comme réaction. Il n’y a pas si longtemps, on se serait dit qu’un point c’était bien, alors que là, j’ai pu voir de la déception chez mes coéquipiers. Cela témoigne d’un état d’esprit conquérant et surtout d’une culture de la gagne qui est revenue. Je pense que le changement d’entraîneur a remis les pendules à l’heure chez tout le monde. Cela ne veut pas dire que nous ne voulions plus travailler avec Luigi Nasca ou qu’il était responsable de nos résultats, pas du tout, mais cette décision a secoué tout le monde, et a mis chaque joueur devant ses responsabilités. On se devait de réagir, et je pense que c’est ce que nous sommes en train de faire. De plus, le message de Dimitri Leurquin est assez clair, et sait où il veut aller et comment il veut y aller."