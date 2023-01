Still accrocheur, démissions en P2B, tickets pour la finale, triplé de Lambert et retour du Challenge... Le débrief’ du week-end sportif en BW

La belle histoire continue pour Will Still et Reims avec un joli point accroché au PSG. En D2 ACFF, Tubize-Braine a perdu son brevet d’invincibilité, en P2B, Jean-Claude Delmoitié (Auderghem) et Patrick Longfils (Nivelles) ont démissionné. En basket, Waterloo (hommes) et Braine (filles U19) sont en finale de la Coupe AWBB. En athlétisme, Kylie Lambert a cartonné aux championnats LBFA et le Challenge du BW a repris ses droits de belle manière. " Go " pour un débrief’ tous azimuts!