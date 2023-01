Les Jodoignois doivent travailler le week-end comme en semaine

Une semaine plus tard, Jodoigne offrait à la lanterne rouge de Gosselies sa première victoire et le coach pouvait faire ses valises.

Deux mois et huit matches plus tard, c’est au tour de son successeur Steve Dessart de dresser un constat inquiétant: "Il manque quelque chose dans un groupe qui fait preuve d’une inconstance incompréhensible. C’est un travail de psy dont le groupe a besoin. Mon équipe manque d’intelligence de jeu, d’expérience et de gnac. Jodoigne possède des joueurs qui ont le niveau pour jouer en D3 mais pas des matches complets et il nous manque des joueurs plus chevronnés."

C’est une évidence: il manque quelque chose à ce Jodoigne-là mais le mercato est terminé et "il faudra faire avec" comme on dit dans ces cas-là. En sachant que le problème est bien plus dans la tête que dans les jambes.

Il reste onze matches de championnat à disputer et 33 points à prendre. Il n’y a rien de mal fait mais il est temps de réagir. Steve Dessart et son staff réalisent du bon travail, "on peut difficilement faire mieux au niveau des entraînements et des préparations de matches", assure le coach, mais il faudrait que le bon Jodoigne que l’on voit en semaine lors des entraînements poursuivre son travail le week-end. Sinon, le dernier tiers de championnat risque de devenir un long calvaire fait de stress et d’inquiétudes.

Mais même s’il manque quelque chose au groupe, celui-ci possède des qualités. En y ajoutant une bonne dose de gnac et d’envie, comme Couvin l’a très bien fait dimanche et Tertre quinze jours plus tôt, Jodoigne s’en sortira. Et facilement. Mais…