Le bourgmestre: « Ça fait du bien de voir Nivelles qui court »

Plus d’un millier de joggeurs présents pour cette première manche du Challenge du Brabant wallon, de quoi ravir le bourgmestre. "On voit que les gens ont envie de recourir ensemble. Il y avait beaucoup de monde ce samedi, ça fait du bien de voir Nivelles qui court. Il s’agissait de la première manche du Challenge du Brabant wallon, on a vu ce bel engouement, on a senti que les joggeurs avaient envie de ressortir des écuries pour faire leur jogging."

Habitué du rendez-vous ainsi que du 12 km lors du Semi de Nivelles, Pierre Huart est bien placé pour juger le parcours. "Très dur. Je viens pour courir mais en réalité je marche vite car le parcours est difficile avec trois belles côtes."