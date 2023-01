Kylie Lambert (CABW) brille aux championnats LBFA

Et c’est ce que Kylie Lambert a parfaitement fait ! En s’imposant sur le 200 mètres toutes catégories, et par la force des choses en décrochant le titre également en catégorie junior sur la distance, c’est en tout trois titres LBFA que la sprinteuse aclote aura décrochés durant le week-end, puisqu’elle s’est également emparée du titre LBFA sur le 60 mètres juniors. Mais au-delà des titres, ce sont surtout les chronos de Kylie Lambert qui sont à retenir, comme elle appréciait à l’issue du week-end. "C’était une bien belle journée ! J’étais un peu déçue de finir quatrième en finale du 60 m, mais je suis tout de même première en junior, c’est très positif. Je suis restée très régulière dans les chronos (NLDR: 7'59 et 7'60 en finale) entrent la série et la finale. Je pense que j’avais peut-être un peu mieux dans les jambes, mais on ne va pas faire la fine bouche. Je suis surtout très contente de mon chrono sur 200 m, en passant sous la barre des 24 secondes (23'99). C’était l’objectif du week-end et le contrat est rempli, avec un nouveau record personnel et le titre de championne LBFA."

Actuellement en pleine session d’examens dans son cursus pour devenir professeur d’éducation physique, Kylie va encore, pour quelques jours, jongler entre athlétismes et syllabi.

« J’espère pouvoir me qualifier pour l’Euro juniors à Jérusalem »

Alors que sa session prendra fin ce mercredi, elle rechaussera déjà les spikes le week-end prochain du côté de Gand pour le meeting IFAM, avec l’objectif de battre le record de Belgique junior sur 300 mètres, avant de rêver d’Euro pour l’été prochain. "Je pense qu’avec les chronos réalisés ce week-end, et vu ma forme, il est envisageable de battre le record de Belgique du 300 m junior. À plus long terme, j’espère pouvoir me qualifier pour l’Euro juniors à Jérusalem. J’ai manqué les mondiaux l’été passé pour deux dixièmes, je ne veux plus passer à côté d’une telle compétition."

Nous noterons également les titres LBFA glanés par Arnaud Caluwé (CABW) à la longueur, par Rachel Ombeni (CABW) au triple-saut et de Clara Scutenaire, qui sera montée sur la plus haute marche du podium du concours du poids en catégorie juniors.