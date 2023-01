Quarts temps: 22-9, 25-17, 19-8, 15-18.

BRAINE (8x3, 7/15 LF, 20 ftes) : DEVOS 9 (1x3), FEBRISSY 16 (2x3), De Keyzer 13 (2x3), Briclet 6, MARBLIE 13 (1x3), Fouka 2, Comelli 5 (1x3), MARTEAU 9 (1x3), Helleputte, D’Aronco 4, Muylaert 2, Hanssens 2.

Si on excepte l’infortune de Muylaert, touchée au genou en seconde mi-temps, ce fut une matinée de rêve, ce dimanche, pour les Castors. "Ce fut une superbe demi-finale et un beau cadeau pour le groupe. Cette finale récompense le travail des filles", résumait le coach Laurent François.

Partie en boulet de canon (22-9 au quart, 47-26 à la mi-temps), sa formation n’a jamais été poussée dans ses retranchements. "Je voudrais souligner que le niveau des équipes n’était pas différent. J’ai vu de nombreuses filles de part et d’autre qui étaient sérieusement dans le rouge. C’est un signe de l’intensité de la rencontre. Seulement, Namur a connu un off day au niveau de la réussite de ses shoots extérieurs. Nous pas. Nos bons pourcentages nous ont permis de prendre 21 points d’avance à la mi-temps. Maëva Febrissy a montré le chemin du panier à ses coéquipières et on a bien réussi à cadenasser défensivement Namur d’un éventuel retour en seconde mi-temps."

Les jeunes Brainoises se sont montrées intransigeantes tout du long, c’est un gros motif de satisfaction pour Laurent François qui y voyait aussi du positif pour la suite de la saison en Régionale 2. Le calendrier du championnat prévoit déjà une belle revanche sportive avec un certain Namur – Braine de prévu dimanche après-midi. "En plus de la réussite, je pense qu’on a eu la maîtrise de bout en bout. On a bien géré notre avance. Je suis extrêmement satisfait car on a joué comme on s’entraîne avec du rythme et de la rigueur. C’est de bon augure pour la suite de notre championnat en R2. Ce genre de match avec de l’enjeu, du public, de l’ambiance, de l’intensité et de la gestion des émotions, cela donne un avant-goût des play-off qui pourraient nous attendre dans quelques mois. Toute expérience est bonne à prendre."