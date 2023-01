P3C: Walhain B renoue avec le succès face à Stéphanois B

Walhain B – Stéphanois B 1-0

But: Renier (1-0, 62')

Déforcés et avec une défense 100% U19, les Stéphanois n’ont pas fait le poids physiquement face à une formation walhinoise entreprenante et très solide dans les duels. Les hommes de Quentin Van Den Broeck mettent fin à une série de cinq matchs sans victoire. "C’est effectivement un soulagement et qui plus est face à une équipe jeune mais qui ne s’est pas laissé faire. On rate encore pas mal d’occasions mais nous avons réussi à garder le zéro derrière", s’enthousiasmait le T1 local.

En face, on admettait n’avoir rien à revendiquer. "Sur un terrain compliqué et avec quelques absents, les jeunes se sont bien battus mais ce n’était pas suffisant", pointait Thierry Bâton.

Le coach stéphanois qui voulait mettre en lumière le club d’Ittre qui s’est distingué samedi après-midi par son fair-play et sa sympathie lors du match de réserve en offrant un bouquet de fleurs en hommage au jeune Ibrahim Barmou, décédé tragiquement en octobre dernier lors du match aller.

Auderghem B –Huppaye B 4-0

Face à une équipe auderghemoise qui joue les premiers rôles, les Huppaytois se créent quelques belles possibilités mais offrent les deux premiers buts. C’est 2-0 à la pause et après dix bonnes minutes en seconde période, une contre-attaque adverse tue tout suspense et Huppaye B lâche physiquement. "Dommage ces cadeaux sur les buts encaissés car nous étions bien dans le match", pointant le T1 Benoît Plomteux.

Rixensart B – Saint-Michel B 2-2

Buts: (0-1, 15'), Mutombo (1-1, 25'), (1-2, 70'), Van Espen (2-2, 85')

Sentiment mitigé à l’issue de la rencontre pour le T1 rixensartois Lorenzo Richiusa face à un concurrent direct. Menés deux fois au score, ses hommes ont eu la force mentale pour revenir mais auraient peut-être dû tuer tout suspense plus tôt vu les grosses occasions loupées. "Avec une équipe new-look vu les blessés, suspendus et vacanciers et quand on voit la physionomie de la rencontre, c’est un très bon point face à une formation de Saint-Michel très rapide et fougueuse. Malheureusement, on rate encore pas mal d’actions dont quelques unes où c’était plus difficile de la mettre à côté. Je suis néanmoins très fier des gars qui ont mordu sur leur chique malgré les crampes et les petits bobos", racontait le coach.

Saint-Josse B – La Hulpe B 2-0

Off-day total pour les La Hulpois sur la pelouse d’un mal classé. "Le classement de cette équipe de Saint-Josse B ne reflète pas du tout son niveau et notre défaite est d’ailleurs loin d’être imméritée. On offre le premier but après quelques secondes et cela a plombé toute notre rencontre. Face à des petits gabarits très techniques et vivaces, nous ne nous sommes pas montrés suffisamment dangereux", notait Arnaud Lambert (T1).