Buts: Horvath (1-0, 1'), Ben Taïb (2-0, 5'), Baanan (3-0, 8'), Ben Taïb (4-0, 37'), Horvath (5-0, 50'), Ben Taïb (6-0, 51'), Hounkpe (7-0, 72'), Gomes Rocha (8-0, 77'), Beck (9-0, 89'), Gomes Rocha (10-0, 90').

Ophain n’y est pas pendant vingt minutes et le 3-0 est logique. Par la suite, "on a vécu une humiliation organisée, déplore Michaël Ervier (T1). Il n’y avait pas d’arbitre et on aurait peut-être dû refuser qu’un jeune coach de chez eux prenne le sifflet car il est resté dans le rond central et a tout laissé passer: fautes – hors-jeu, etc. On les a même laissés faire dans les dernières minutes. Ca tombe mal la semaine où je resigne et qu’on relance le projet mais, le positif, c’est qu’on est resté soudé."

Ittre – Ganshoren B 5-2

Buts: De Longueville sur pen. (1-0, 21'), Deletrez (1-1, 31'), Karvelis (1-2, 44'), De Waele (2-2, 53'), Chabeau (3-2, 64'), De Longueville (4-2, 68'), Diallo (5-2, 73').

Mené au repos, Ittre a marqué quatre fois en vingt minutes et passe quatrième au classement. "Ils marquent sur leur seule occasion et sur un coup-franc mal dégagé juste avant le repos, explique Gaëtan Sempoux (T1). À la reprise, on a continué à dominer sauf que là on a marqué, et on a déroulé. C’était le match à gagner et c’est une belle victoire contre un concurrent direct."

Waterloo Lion’s – Br.-Waterloo 1-1

Buts: Kongolo (0-1, 40'), Kanyinda (1-1, 45').

Petit coup d’arrêt pour les Lion’s contre l’avant-dernier. "On s’est laissé endormir par le tempo très lent d’un adversaire solidaire qui a marqué sur un tir pas dangereux mais qui a surpris notre gardien, précise Alain Nzanza (T1). On a ensuite joué toute la deuxième mi-temps dans leur moitié de terrain avec une multitude d’occasions mais on n’a pas su capitaliser et on ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes."

Premier point en 2023 pour l’AFC Braine. "On a fait un très bon match au niveau solidarité et engagement, apprécie Fabrice Deman (T1). L’égalisation juste avant la mi-temps aurait pu nous déstabiliser mais on a tenu le coup. C’est enfin un bon résultat et dans les circonstances actuelles, ce point est accueilli comme une victoire."

Racing White B – Villers B 4-4

Buts: Guérit (1-0, 10'), Castaneda (2-0, 16'), Delvaux (2-1, 30'), Declercq (3-1, 51'), Goffaux (3-2, 64'), André-Dumont (4-2, 68'), Goffaux (4-3, 86'), Delplace (4-4, 90').

Partage in-extremis de Villers chez le dernier. "Après dix bonnes minutes, on est retombé dans nos travers, note Frédéric Vandekerkhoven (T1). On prend deux buts, on revient à 2-1 avec un peu de chance, puis on prend le 3-1 à la reprise sur une nouvelle erreur défensive. Sans trop y croire, on égalise à la fin sur un coup-franc qui passe devant tout le monde, mais c’est un point immérité."

Genappe B – Ixelles B 0-0

Battu en déplacement lors du match aller, Genappe n’a pris qu’une demi-revanche car il n’a jamais réussi à trouver l’ouverture.

"On a dominé cette rencontre et on a eu les occasions pour la remporter, résume Gary Illegems (T1). Eux ont aussi eu quelques possibilités mais finalement très peu, et il nous a surtout manqué la finition car on était supérieur dans le jeu. Mais quand on ne parvient pas à marquer, c’est difficile de gagner un match."