P3B: A 0-2 et à 11 contre 10, Clabecq avait tout en mains mais perd deux points à Waterloo B (2-2)

Waterloo a bien débuté la partie mais la faute de Rukosa amenant le penalty transformé par Vanden Berghe a redonné confiance à Clabecq qui prenait les débats à son compte et le tir lobé de Vanden Berghe s’écrasait sur le haut de la latte. Dès la reprise, Fares cédait le cuir à Buttice pour le 0-2. Les locaux n’abdiquaient pas et réduisaient l’écart sur corner grâce à Notez, oublié au second poteau. Mais la tâche des Waterlootois se compliquait à nouveau lorsque Voets prenait sa deuxième jaune. Là encore, le RRCW surmontait ce coup du sort et égalisait sur un coup-franc et un deuxième ballon repris par Kaputula avant de faire le gros dos.

Sur la fin, Radoncic comme Faitah auraient pu offrir le succès à leurs formations respectives. "C’est un bon point pour nous, qu’on est allé chercher au caractère, car il reste encore vingt minutes quand on est à dix, analyse le T1 local, José Ngoyi. Clabecq a marqué dans un temps fort et bien géré jusqu’à la mi-temps, mais j’ai su remotiver les joueurs, on a vu une autre équipe de Waterloo et on pouvait même aller chercher la victoire."

Arbitre: M. Domtchueng

Cartes jaunes: Rukoza, Buttice, R. Vanden Berghe, Radoncic, Faitah

Carte rouge: 63' Voets (2j.)

Buts: A. Vanden Berghe sur pen. (0-1, 25'), Buttice (0-2, 51'), Notez (1-2, 54'), Kaputula (2-2, 70').

WATERLOO: Pérignon, Rukoza (46' Gandibleux), Kaputula, Guelmani, Tondeur, Bailly (55' Garcie), Voets, Mollo, Pletinckx (86' Gressiez), Notez (80' Nosso), Radoncic.

CLABECQ: Devuyst, Vastesaeger (85' Boujada), Faitah, Lalous, Veyt, A. Vanden Berghe, R. Vanden Berghe, Goossens, Goeres (46' Buttice), Charrite, Fares (79' Tortolani).