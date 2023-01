La première période est plutôt équilibrée et se joue principalement en milieu de terrain avec pas mal de duels et de fautes. Descamps loupe une belle possibilité pour les visiteurs alors qu’un but de Delmarcelle est annulé pour une soi-disant poussée sur le gardien ottintois.

Il faut donc attendre la seconde période pour voir les débats s’animer et ce sont les Biergeois qui vont allumer la première mèche. Repositionné plus haut, le défenseur central Thomas Damoiseau fait d’abord 0-1 avant que Concepcion n’égalise sur un penalty léger accordé par un referee assez fantasque. Le tournant de la rencontre intervient à vingt minutes du terme avec ce (nouveau) penalty cette fois loupé par l’attaquant biergeois Jérôme Delmarcelle. Dans la foulée, Ottignies se rebiffe, se crée quelques occasions et prend les devants grâce à O’Sullivan avant de faire le break via Hubert.

Déçu et en colère contre l’homme en noir, le T1 visiteur avait du mal à digérer la défaite des siens. "L’arbitre a tout sifflé contre nous et il a foutu le match en l’air, pestait Sébastien Goossens. D’après moi, le partage aurait été plus logique car nous avons eu plus d’occasions qu’eux. Je voulais vraiment réaliser un 9/9 et j’ai l’impression que nous avons été floués par les décisions d’un arbitre globalement cocasse."

En face, on pouvait souffler après quelques semaines difficiles. "J’ai l’impression qu’on mérite de gagner ce match et malgré une équipe que je dois remanier chaque week-end, les gars ont fait le boulot", pointait le T1 ottintois Stéphane Wille.

Arbitre: Quentin Collin

Cartes jaunes: Descamps, Kondratov, Lisen, Gomes Silva, Damoiseau, Laurent

Carte rouge: Bastogne (89', 2 jaunes)

Buts: Damoiseau (0-1, 55'), Concepcion sur pen. (1-1, 65'), O’Sullivan (2-1, 79'), Hubert (3-1, 86')

OTTIGNIES: De Wael, Ghani, Gomes Silva (80' Ininahazwz), Cobbaut, Concepcion, Kondratov (60' Lima), Bouka, Bribant, O’Sullivan, Hubert, Schoonbroodt.

BIERGES: Laurent, Cotteleer, Damoiseau, Lambrecht, Descamps (70' Agosti), Lisen, Delmarcelle, Maxheleau (80' Bastogne), Lucas (18' Vanbegin), Van Den Eynde, Devigne.