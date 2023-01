P2B: Vainqueurs 0-8, les Stéphanois ne font qu’une bouchée de Nivelles qui touche le fond

Il n’y en aura eu que pour les Stéphanois ce dimanche après-midi. En effet, dès la troisième minute de jeu, le ton était donné suite à une frappe de Blavier qui obligeait déjà le portier aclot à s’employer. Des premiers efforts de la part des Stéphanois qui seront récompensés à peine trois minutes plus tard, grâce à l’inévitable Schauwers, qui se retrouvera bien seul au petit rectangle pour reprendre de la tête le premier corner de la partie. Ce but lancera l’après-midi des Stéphanois, qui dès le quart d’heure doubleront la mise par Dequenne, imité deux minutes plus tard par Blavier, le tout après vingt petites minutes de jeu. La ballade de santé était lancée pour les hommes de Renald Pansaerts.