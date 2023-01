TUBIZE-BRAINE: Kara, Bonura, Delaite, Moustatine, Taroli, Onanga, Bailly, Mukendi (75' Bokota), Butera (44' Bationo), Pierret (60' Alaoui), Van Gestel (75' Hazard).

Buts: Van Gestel (1-0, 40'), Onanga (2-0, 66')

Premier match et première victoire pour le T1 Taner Akkan à la tête de la seconde équipe tubizienne. Avec sérieux et application, les Fusionnés sont dominants en première période et ouvrent logiquement la marque sur un coup-franc direct signé Lucas Van Gestel juste avant la pause. La seconde période est du même acabit avec des locaux qui font bien circuler le ballon et des visiteurs qui tentent tant bien que mal de sortir. Un festival de Pierret offre le second but à Onanga et la messe est dite à vingt minutes du terme pour le plus grand bonheur du nouveau coach brabançon wallon. "Une victoire qui fait vraiment du bien car nous avons su garder beaucoup de sérénité et de calme pour l’emporter face à une formation plutôt agressive", notait le T1 Taner Akkan.

Perwez – Stade Everois 0-2

PERWEZ: Pletinckx, Verdeyen, Gérard (56' Sanwo), Gajanovic (64' Fozin), Benazzi, Hervera Rey, Larotonda (75' Brassart), Lambert (70' Ndione), Siroux, Vanderhaegen, Salles.

Buts: (0-1 et 0-2, 43' et 85')

Les Rouge et Blanc rentrent parfaitement dans leur rencontre et mettent un gros pressing sur la défense bruxelloise. Salles et Gajanovic loupent l’ouverture du score alors que sur sa seule opportunité de la première période, le Stade Everois débloque le marquoir juste avant la pause. Perwez pousse après le café pour égaliser mais le keeper visiteur détourne un bel envoi de Gajanovic. La suite est plus brouillonne, les Bruxellois procèdent en contre-attaques et une approximation défensive se transformera en 0-2 à quelques minutes de la fin de la rencontre. "Notre première mi-temps fut très bonne et il ne nous aura manqué qu’un petit but pour se mettre à l’aise. Le Stade Everois a fait preuve d’un réalisme létal et c’est une défaite embarrassante avant de se déplacer à Genappe mercredi soir", commentait Fabian Bamps.

Ixelles – Grez-Doiceau 2-1

GREZ: S’Jongers, Kocabas, Duhem, Gasmi, Gueuning, De Beule, Wénin, Bakala, Pelizza, Srihi (80' Nineza), Torres Valiente (65' Duchene).

Buts: (1-0, 20'), Gasmi sur pen. (1-1, 43'), (2-1, 56')

Troisième défaite de rang pour les Gréziens qui ont globalement dominé une grande partie de la rencontre mais sans se montrer suffisamment réalistes. Le premier but ixellois tombe sur corner avant que les Brabançons wallons ne rétablissent l’égalité sur penalty via Gasmi juste avant la pause. La seconde période sera quasiment identique à la première avec un Grez qui monopolise le ballon, se crée quelques occasions mais ne parvient pas à marquer. Pire, une approximation défensive permettra aux locaux de faire le 2-1 sur penalty et de rafler la mise. "On mange notre pain noir depuis des semaines, on manque de réussite devant le but et nous sommes trop laxistes derrière", pestait Quentin s’Jongers, l’entraîneur des gardiens gréziens.

BX Brussels – Genappe 1-2

GENAPPE: Hannon, Jonckheere (75' Jacquet), Van Landschoot, Van Ophalvens, Roulez, Maistriaux, Fabry (65' Van Der Goten), Becker (46' Brichart B.), Pête, Queimadelas, Marques Tereso (90' Sanchez Y Garcia).

Buts: Roulez (0-1 et 0-2, 36' et 40'), (1-2, 57')

Genappe est séduisant en première période, met beaucoup de pression sur cette équipe du BX Brussels et fait la différence à deux reprises via Roulez. C’est 0-2 à la pause et la physionomie de la rencontre change complètement après le café car les locaux sont plus entreprenants, agressifs et déterminés alors que Genappe souffre et est moins présent dans les duels. Les Bruxellois parviendront à réduire l’écart peu avant l’heure de jeu mais pas à égaliser. "On s’en sort bien et heureusement que nous avons su faire le break en première période car c’était moins bon par la suite mais ce sont trois points ultra-importants avant de jouer Perwez mercredi soir", expliquait Julien Darquenne (T1).

NSeth Berchem-Lasne-Ohain 1-2

LASNE-OHAIN: Pierret, Demeur R., Desnel, Charpentier, Demeur F. (90' Relecom), Theys, Stevens, Laklia, Ceusters (85' Dewitte), Dupont, Goffart.

Buts: Charpentier (0-1, 30'), (1-1, 65'), Ceusters (1-2, 70')

Face à une belle équipe de Berchem toujours délicate à manier chez elle, les Lasnois ont retrouvé cette mentalité qui fait leur force et sont allés chercher trois points très importants après des semaines plutôt compliquées au niveau comptable. "C’est une victoire méritée car nous avons été solides derrière et malgré l’égalisation adverse, nous avons su aller puiser dans nos retranchements pour glaner ce succès", positivait le T1 Christophe Collaerts.