Quarts temps: 8-24, 17-33, 19-27, 11-20.

WAREGEM (17/35 à 2 pts, 5/28 à 3 pts. 6/6 LF, 40 reb., 16 ass., 15 ftes): CLAESSENS 10, VINDEVOGEL 6, KAPENGA 11 (1x3), DESPLENTER 17 (3x3), Bogaert 3 (1x3), Billiaert, Devos, Bayart 2, Bevernage 2, Duhamel 2, De Munck 2.

BRAINE (25/44 à 2 pts, 14/39 à 3 pts, 12/14 LF, 48 reb., 21 ass., 7 ftes): KROSELJ 23 (5x3), SARR 10, TADIC 20 (3x3), URO-NILLIE 10 (2x3), LINDSTROM 7 (1x3), Leblon 8 (2x3), Febrissy 2, Marblie 3 (1x3), Devos 2, Fogg 19.

"Vous savez, Malines ne s’était imposé ici en janvier que de 5 points alors, un groupe sérieux dès le départ, ça aide et ça rend les choses faciles. On n’a pas laissé les Flandriennes espérer." Frédéric Dusart, qui avait donné congé à son groupe la veille du match, l’a retrouvé appliqué et désireux d’en découdre.

Les motifs d’inquiétude ne manquaient pas au coup d’envoi et continuent à tracasser le coach français: "J’essaye de faire reposer Tadic (mollet), Lindstrom (quadriceps) et Sarr (fatigue générale). En ce qui concerne Reka Lelik, elle accompagnera le groupe pour le match européen de mercredi, mais elle restera en civil. Nous n’avons toujours pas d’avis médical, il tombera ce lundi, ce qui est sûr, c’est qu’il y a lésion musculaire et que s’il s’agit du stade 1, le repos prescrit est de une à deux semaines."

Pas de TGV, le voyage se fera en mini-bus

D’autres éléments ont l’air de se liguer contre les Brabançonnes. "La chance que notre Hongroise joue est très faible. Outre le fait qu’il s’agit d’un match retour en déplacement, on a appris ce dimanche que notre train était annulé en raison d’une grève SNCF. On fera donc le déplacement en mini-bus. Les filles se réjouissaient du trainpour être cool et reposer leurs jambes. On va se taper 8 heures en mini-bus, jene vous dis pas l’état du dos et les courbatures pour mes grandes. On a des vents contraires. On a pour le moment le statut d’équipe éliminée. On ne va pas se mettre la pression. Il n’y a aucune raison."

Le Nordiste compte sur la grinta d’un groupe qui a l’habitude de faire bloc dans l’adversité (surtout européenne): "Il faudra un Braine quasi parfait pour se qualifier. Quoi qu’il arrive, on doit rester solidaire et soudé. Comme depuis le début de la saison. On n’oublie pas non plus que Namur nous attend samedi en Coupe de Belgique", avance le coach brainois.