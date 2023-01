(27-25, 25-21, 18-25, 25-21).

GUIBERTIN: Guillaume Godart, Niels Huysegoms, Simon Van De Voorde, Gert van Walle, Gil Hofmans, Jens Christiaens, Sébastien Dumont. Sont montés: Romain Vanhelmont, Florian Malisse, Tristan Mannaert, Gertjan Vande Velde.

Ce dimanche soir, dans le duel l’opposant à Achel en ligue A, Wannes Rosiers avait opté pour la présence simultanée de ses deux opposites sur le terrain, Gil Hofmans et Gert van Walle. "Cette option marche bien mais j’ai aussi confiance en Gertjan Vande Velde et Robin Foret. Il n’y a guère de différence entre ces options. Gert van Walle a plus d’expérience, il apporte un supplément d’énergie au groupe", indiquait le coach guibertin.

Faute de rotation en fin de premier set

Les visités ont été menés de trois points (12-15) au premier set. Ulrik Dahl, l’opposite visiteur, réussissait tout. Simon Van De Voorde a ramené les siens, Gil Hofmans a offert deux balles de set aux siens à 25-24 et 26-25. Les visiteurs ont perdu le set sur une faute de position (27-25). Achel a accusé le coup. Guibertin, en confiance, a filé à 14-5 au deuxième set, avant de souffrir pour terminer le set, à 25-21. Wannes Rosiers a consommé ses deux temps morts pour freiner la remontée visiteuse. "Nous avions suffisamment d’avance pour gagner le set. Cette remontée a toutefois redonné de l’énergie à nos adversaires pour entamer le troisième set. De notre côté, nous n’avons plus eu le même rendement au cours de la troisième manche. Nous ne parvenons pas à garder le même niveau durant toute une rencontre. Au cours du troisième set, nos adversaires avaient leur meilleure rotation pour nous ennuyer", poursuivait Wannes Rosiers. Guibertin a éprouvé des difficultés en attaque.

Objectif : la septième place

Après la perte du troisième set, l’entraîneur guibertin modifiait lui aussi sa rotation en décalant chaque joueur de deux positions. "Nous étions ainsi mieux armés."

Le set était équilibré jusqu’à 15-14. Les visités prenaient ensuite une légère avance (17-14) que les adversaires ne pouvaient plus leur contester. "C’est une belle victoire. Nous avons signé une bonne prestation, soulignait le capitaine, Guillaume Godart. Elle fait du bien. Nous n’avions plus pris de points depuis notre victoire contre Alost, le 27 novembre. On sait qu’il faudrait un miracle pour rejoindre la sixième place. Nous devons essayer de terminer septième, devant Achel et Waremme, avant d’entamer les play-down."