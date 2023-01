Défaite sévère pour Chastre qui a pourtant livré un bon match

Chastre a marqué son premier but de l’année mais ce fut largement insuffisant. "On savait que ça allait bien jouer en face et notre adversaire était clairement supérieur dans la circulation du ballon", analyse Michaël Verstraelen, le coach chastrois, qui estime malgré tout la défaite "trop lourde dans les chiffres. On prend un goal après une minute sur une petite faute d’inattention. À 1-0, on était bien organisé et on hérite d’un penalty qu’on ne met pas (envoi de Bernard non cadré), et on est mené 3-0 à la mi-temps."