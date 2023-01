D3A ACFF: Battu 1-4 par Couvin, Jodoigne n'est plus qu'à 3 points du siège de barragiste

En égalisant en début de seconde période, on pensait pourtant Jodoigne capable de faire oublier une première mi-temps "en dessous de ce que l’on est censé montrer quand on est joueur de foot, sans envie ni engagement", dixit le coach Steve Dessart, mais ce ne fut pas suffisant. "On a pourtant eu les occasions pour prendre l’avantage et on aurait pu mener 2-1 ou 3-1 mais il manque quelque chose dans ce groupe qui fait preuve d’une inconstance incompréhensible. Ce n’est pas un travail de coach mais un travail de psy dont le groupe a besoin."

C’est clairement en première période que les Canaris ont perdu la rencontre et le 0-1 inscrit sur coup-franc par Deppe à l’approche du repos était aussi logique que mérité pour les visiteurs. "La première mi-temps était clairement pour Couvin, admet Dessart. C’était des gamins en face mais des gens qui ont faim. Nous pas et je travaille avec une belle bande de gentils garçons qui manque cruellement d’intelligence de jeu, d’expérience mais surtout de gnac et mes joueurs ont toujours besoin qu’on les boxe pour qu’ils se réveillent."

Le réveil s’est bien produit avec le but égalisateur signé Cassange et quelques belles occasions qui vont suivre mais à force de gaspiller, Jodoigne va laisser Couvin reprendre les devants au cours du dernier quart d’heure avec trois buts signés Wackers, Deppe et Duchene. "Impossible de gagner un match en ne jouant que trente minutes, peste encore le coach. Jodoigne possède des joueurs qui ont le niveau pour jouer en D3, mais par moments, et qui ne sont pas capables de jouer nonante minutes en D3 avec des choses complètement incompréhensibles qui se passent. Pour être régulier, il faut des joueurs plus chevronnés, au moins deux ou trois. On ne les a pas mais on va continuer à bosser."

Arbitre: Kevin Lobet.

Cartes jaunes: Vanheukelom, Fotso, Congosto, Murrone, Q. Deppe.

Buts: Q. Deppe (0-1, 43’), Cassange (1-1, 50’), Wackers (1-2, 78’), Q. Deppe (1-3, 83’), Duchene (1-4, 88’).

JODOIGNE: Bronckart, Vanheukelom (84’ Sylla), Puttemans, Mbolo, Azzouzi (79’ Berisha), Lallemand, Pohl (46’ Beaupain), Gilles (68’ Congosto), Akhal, Fotso, Cassange.

COUVIN: Eugène, Sobry, Gillis, Magotteaux, Murrone, Wackers, N. Deppe (88’ Chartier), Galante, Q. Deppe (82’ Perot), Davrichov (67’ Duchene), Pratz.